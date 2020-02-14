Ремонт на год: метрополитен собирается ремонтировать 4 эскалатора на "Майдане Незалежности"

Пока в столичном метро только собираются запустить связь 4G, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" намерено начать плановый капитальный ремонт 4 эскалаторов на станции "Майдан Незалежности" с 18 февраля. Об этом говориться в сообщении пресс-службы Киевского метрополитена, передают Українські Новини. Согласно ему, плановый капитальный ремонт 4 эскалаторов на "Майдане Незалежности" продлится до февраля 2021 года. Отмечается, что ремонт эскалаторов будет проводиться поочередно. Киевский метрополитен сообщает, что плановые капитальные ремонты проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 тыс. км. "Киевский метрополитен" приносит извинения временные неудобства и просит пассажиров соблюдать правила поведения на эскалаторах во избежание травм и сбоев в работе. Как сообщали Українські Новини, с 30 октября 2019 года по 9 февраля 2021 года киевский метрополитен закрыл вход с 8:10 до 9:20 на станцию "Золотые ворота" в рабочие дни для ремонта эскалатора. Ранее в Киеве произошел капитальный ремонт станции метро "Святошин".