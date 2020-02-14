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14 февраля 2020, пятница, 15:48 376
Общество 2020-02-14T15:49:26+02:00
Українські Новини
На выходных в Киеве изменится маршрут троллейбусов и автобусов

На выходных в Киеве изменится маршрут троллейбусов и автобусов

Таня Войтюк
Маршрут, Троллейбус, Автобус, Киев
Троллейбус
Троллейбус

В субботу, 15 февраля, в Киеве изменят работу автобусы № 6, 9, 61 и троллейбусы № 34, 37А, а 16 февраля - автобус № 31.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

Отмечается, в эти дни запланированы продовольственные ярмарки на ул. Лисковская, ул. Марины Цветаевой, ул. Иорданской, ул. Булгакова и ул. Татарской.

С начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00) маршруты будут курсировать:

- троллейбус № 34: вул. Северная - ул. Степана Бандеры (конечная троллейбусов № 44);

- троллейбус № 37А: ст. м. "Лесная" - ул. Милославская (по маршруту № 37);

- автобус № 6: пл. Дарницкая - ул. Милославская (без заезда на ул. Лісківську и ул. Радунську);

- автобус № 9: ст. м. "Лукьяновская" - ул. Симиренко (без заезда на ул. Булгакова);

- автобус № 61: зал. пл. "Троещина" - ул. Радунская (без заезда на ул. Лісківську);

- автобус № 31: ст. м. "Политехнический институт" - ул. Отто Шмидта.

Как сообщали Українські Новини, с 10 февраля мост Патона в Киеве закрыли для грузовиков.

Тем временем в Киеве могут встать трамваи и троллейбусы - зарплат водителей не хватает на еду.

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