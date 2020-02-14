На выходных в Киеве изменится маршрут троллейбусов и автобусов

В субботу, 15 февраля, в Киеве изменят работу автобусы № 6, 9, 61 и троллейбусы № 34, 37А, а 16 февраля - автобус № 31. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс". Отмечается, в эти дни запланированы продовольственные ярмарки на ул. Лисковская, ул. Марины Цветаевой, ул. Иорданской, ул. Булгакова и ул. Татарской. С начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00) маршруты будут курсировать: - троллейбус № 34: вул. Северная - ул. Степана Бандеры (конечная троллейбусов № 44); - троллейбус № 37А: ст. м. "Лесная" - ул. Милославская (по маршруту № 37); - автобус № 6: пл. Дарницкая - ул. Милославская (без заезда на ул. Лісківську и ул. Радунську); - автобус № 9: ст. м. "Лукьяновская" - ул. Симиренко (без заезда на ул. Булгакова); - автобус № 61: зал. пл. "Троещина" - ул. Радунская (без заезда на ул. Лісківську); - автобус № 31: ст. м. "Политехнический институт" - ул. Отто Шмидта. Как сообщали Українські Новини, с 10 февраля мост Патона в Киеве закрыли для грузовиков. Тем временем в Киеве могут встать трамваи и троллейбусы - зарплат водителей не хватает на еду.