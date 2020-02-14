Таможенники в аэропорту "Херсон" попались на вымогании денег

Служба безопасности Украины ликвидировала схему вымогательства денег на таможенном посту в международном аэропорту "Херсон".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передают Українські Новини.

"По данным следствия, таможенники наладили механизм вымогательства денег с предпринимателей, которые занимаются импортом товаров широкого потребления из одной из стран Ближнего Востока. За разные суммы взяток чиновники "не замечали" возможные нарушения коммерсантами установленных норм ввоза в Украину товаров зарубежного производства", - говорится в сообщении.

По оперативной информации, "тариф" зависел от стоимости багажа и составлял от 300 до 500 долларов с человека.

По предварительным данным, за смену сумма полученной фигурантами неправомерной выгоды составила до 4 тыс. долларов.

Также правоохранители задержали одного из чиновников, вероятно причастного к схеме, согласно ст.208 Уголовного процессуального кодекса после получения очередной взятки.

Как сообщали Українські Новини, в Днипре СБУ подозревает во взяточничестве главу Центра радиационной безопасности.

Тем временем СБУ проведет учения в то же время и в той же области, куда привезут эвакуированных из Уханя украинцев.