СБУ проведет учения в то же время и в той же области, куда привезут эвакуированных из Уханя украинцев

Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины 17-21 февраля проведет антитеррористические учения в Белой Церкви и прилегающих районах Киевской области. В эти же сроки и в ту же область из зараженного коронавирусом Уханя привезут эвакуированных украинцев.

В частности, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что после неодноразовых отмен эвакуации, чартерный рейс в Китай полетит 19 февраля.

В то же время, в Минздраве заявили, что информацию касаемо места проведения карантина разглашать не собираются.

При этом, народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в интервью телеканалу ZIK рассказал, что карантин для украинцев проведут в Обухове (Киевская область) в санатории "Пролисок". Подтверждения данной информации в МОЗ не дали, но обуховская городская Рада заявила, что 15 февраля соберет совет касаемо этого вопроса.

В это же время, СБУ в Киеве и Киевской области проведет антитеррористические учения, которые как раз выпадают в сроки эвакуации украинских граждан из Уханя.

В мероприятиях примут участие подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил и органов государственной власти.

СБУ призывает жителей Киевской области во время проведения учений сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в отдельных районах населенных пунктов спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

Также СБУ просит граждан соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Как сообщали Українські Новини, эвакуация украинцев из китайского Уханя обойдется в 4,5 млн гривен.