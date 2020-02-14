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14 февраля 2020, пятница, 13:33 77
Финансы 2020-02-14T13:35:05+02:00
Українські Новини
Налоговая разъяснила, нужно ли сохранять чеки из платежных терминалов

Налоговая разъяснила, нужно ли сохранять чеки из платежных терминалов

Таня Войтюк
налоговая служба, Чек, Минрегион, Коммунальные услуги
Чеки. Фото: korrespondent
Чеки. Фото: korrespondent

Министерство развития общин и территорий рассчитывает на полную передачу полномочий по регулированию деятельности поставщиков коммунальных услуг от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, органам местного самоуправления до конца текущего года.

Об этом свидетельствует проект концепции реализации государственной политики в сфере коммунальных услуг, передают Українськi Новини.

В проекте плана реализации госполитики указано, что Минрегион до 30 сентября должен разработать и внести на рассмотрение Кабмина законопроект об изменениях в законодательство по регулированию деятельности предприятий в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения.

Также министерство ответственно за сопровождение дальнейшего рассмотрения законопроекта в Верховной Раде.

До 30 ноября должны быть утверждены лицензионнные условия и порядок контроля за ними.

Начало передачи полномочий по по регулированию деятельности поставщиков коммунальных услуг запланирована на 1 июля и должна закончится 31 декабря.

С 2021 года тарифы на коммунальные услуги для предприятий тепло-, водоснабжения и водоотведения должны устанавливаться исключительно на местном уровне.

Отмечается, что в 2017 году НКРЕКП передала на местный уровень полномочия по установлению тарифов для 207 предприятий теплокоммунэнерго и 88 предприятий водоканализационного хозяйства.

Также концепция предусматривает полное списание штрафных санкций, наложенных на предприятия коммунальной сферы после 1 июля 2016 года.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин назначил зампредседателя Налоговой службы Титарчука.

Также налоговая отрицает обыски СБУ у главы службы Верланова.

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