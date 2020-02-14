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14 февраля 2020, пятница, 12:31 189
Судебная власть 2020-02-14T12:37:24+02:00
Українські Новини
"Суд поставил точку в деле": эксперт о незаконном отстранении члена Набсовета "Укргидроэнерго"

"Суд поставил точку в деле": эксперт о незаконном отстранении члена Набсовета "Укргидроэнерго"

Жора Шокин
Укргидроэнерго, Омельченко, Центр Разумкова, Эксперт, Набсовет, Минэнерго, Гвоздий
Валентин Гвоздий
Валентин Гвоздий

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что суд решил вопрос относительно приказа Минэнерго о досрочном прекращении полномочий члена Набсовета «Укргидроэнерго» Валентина Гвоздия.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

Речь идет о решении Окружного административного суда Киева, который отменил незаконный приказ Министерства энергетики досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета ЧАО «Укргидроэнерго» Валентина Гвоздия.

Омельченко убежден, что руководство государства должно соблюдать закон и выполнять все судебные решения, в том числе и решение суда, который постановил, что досрочное прекращение полномочий члена Набсовета «Укргидроэнерго» Гвоздия было очевидно противоправным.

"Руководство государства должно соблюдать законы и должно выполнять судебные решения и делать для себя выводы, чтобы не попадать в дальнейшем в такие неприятности", - сказал он.

Омельченко отметил, что "в правовом государстве решение суда не подлежит обсуждению и должно исполнятся".

Как сообщали Українські Новини, суд приостановил приказ Минэнерго о досрочном прекращении полномочий главы Набсовета Укргидроэнерго Гвоздия.

 

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