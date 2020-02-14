"Суд поставил точку в деле": эксперт о незаконном отстранении члена Набсовета "Укргидроэнерго"

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что суд решил вопрос относительно приказа Минэнерго о досрочном прекращении полномочий члена Набсовета «Укргидроэнерго» Валентина Гвоздия.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

Речь идет о решении Окружного административного суда Киева, который отменил незаконный приказ Министерства энергетики досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета ЧАО «Укргидроэнерго» Валентина Гвоздия.

Омельченко убежден, что руководство государства должно соблюдать закон и выполнять все судебные решения, в том числе и решение суда, который постановил, что досрочное прекращение полномочий члена Набсовета «Укргидроэнерго» Гвоздия было очевидно противоправным.

"Руководство государства должно соблюдать законы и должно выполнять судебные решения и делать для себя выводы, чтобы не попадать в дальнейшем в такие неприятности", - сказал он.

Омельченко отметил, что "в правовом государстве решение суда не подлежит обсуждению и должно исполнятся".

Как сообщали Українські Новини, суд приостановил приказ Минэнерго о досрочном прекращении полномочий главы Набсовета Укргидроэнерго Гвоздия.