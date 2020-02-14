В Киеве запустили онлайн-сервис еМалятко

Министерство цифровой трансформации и Министерство юстиции запустили онлайн-сервис еМалятко в Киеве в пятницу.

Презентацию соответствующего сервиса открыл в пятницу премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українськi Новини.

"еМалятко – это очень простая штука. Вместо того, чтобы тратить длинные дни, иногда мне говорили месяцы на то, чтобы оформить документы после рождения ребенка, теперь мы сделали эту услугу максимально простой... Вскоре все можно будет сделать вообще с помощью смартфона", - сказал он.

Премьер-министр также вручил свидетельство о рождении паре, у которой сегодня родился ребенок.

Заместитель министра юстиции Ольга Онищук отметила, что с начала запуска платформы государственные органы уже получили около 500 заявлений.

Заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская отметила, что в скором времени еМалятко станет доступным в приложении "Дія" и с помощью электронной подписи можно будет оформить все необходимые документы.

Она также подчеркнула, что Украина является первой страной в мире, которая объединила 10 государственных услуг в 1.

Кроме этого она отметила, что до конца этого месяца еМалятко планируется запустить в Ривном, Львове, Мариуполе, Запорожье и Одессе. Также она сообщила, что на следующей неделе на платформе "Дія" будет запущен сервис с информацией о беременности.

Эта информация будет рассказывать о развитии ребенка в утробе матери на протяжении всех 9 месяцев, давать советы касательно беременности и первых дней жизни ребенка.

еМалятко - это первый комплексный сервис в Украине, который объединяет 10 услуг, связанных с рождением ребенка, в 1 услугу.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук пообещал, что февральские платежки будут самыми "дешевыми" за зиму, зато январские - дороже.

Тем временем в Минцифры объявили, что приложение "Дія" скачали 800 тыс. человек за двое суток.