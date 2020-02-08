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08 февраля 2020, суббота, 18:36 22
Общество 2020-02-08T18:36:43+02:00
Українські Новини
В Минцифры объявили, что приложение "Дія" скачали 800 тыс. человек за двое суток

В Минцифры объявили, что приложение "Дія" скачали 800 тыс. человек за двое суток

Ольга Фандорина
Статистика, Приложение, Минцифры, приложение
Презентация приложения
Презентация приложения "Дія".Скриншот: ТСН

Около 800 тыс. человек загрузили приложение "Дія" с момента запуска (в течение 2 суток).

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

667 тыс. пользователей успешно авторизовались в приложении, при этом корректно загруженных водительских удостоверений - 359,6 тыс., техпаспортов - 295,8 тыс.

Согласно сообщению, и реестр, и авторизация через банки стабильно работают.

Электронный кабинет водителя перенесен на новые серверы, МВД продолжает активно работать над совершенствованием его работы.

"Ажиотаж вокруг "Дія" ярко демонстрируют и дистрибьюторские платформы: мобильное приложение попало на первое место в рейтинге украинского App Store в категориях Utilites и топ-бесплатных, в рейтинге Google Play "Дія" возглавила категорию топ-бесплатных. А еще вчера приложение продержалось на 6-й позиции в украинском поиске App Store, в американском - на первой!" - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в Минцифры показали первую статистику приложения "Дія".

Также пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія".

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