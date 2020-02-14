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14 февраля 2020, пятница, 10:04 55
Финансы 2020-02-14T10:04:21+02:00
Українські Новини
В январе денежная база сократилась на 1,6% до 469,8 млрд гривен

В январе денежная база сократилась на 1,6% до 469,8 млрд гривен

Елизавета Кесельман
Деньги, денежная база, Сокращение денежной базы, Финансы
Деньги. Фото: nabu.gov.ua
Деньги. Фото: nabu.gov.ua

В январе денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, сократилась на 1,6% до 469,757 млрд гривен. Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

При этом в 2019 году денежная база выросла на 9,6% с 435,798 млрд гривен до 477,491 млрд гривен. Денежная масса в январе выросла на 2% до 1 466,726 млрд гривен.

В 2019 году - увеличилась на 12,3% с 1 277,6 млрд гривен до 1 438,311 млрд гривен. Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в январе сократился на 3,7% до 370,044 млрд гривен.

В 2019 году объем наличных увеличился на 6% с 363,629 млрд гривен до 384,366 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2019 года денежная база сократилась на 1,1%.

Также в августе денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 2,2% с 436,348 млрд гривен по состоянию на 1 августа до 445,729 млрд гривен по состоянию на 1 сентября.

В 2017 году денежная база выросла на 4,6% с 381,6 млрд гривен, а денежная масса увеличилась на 9,6% с 1 102,7 млрд гривен.

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