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14 февраля 2020, пятница, 09:17 928
Президент 2020-02-14T09:17:55+02:00
Українські Новини
Зеленский никогда не встречался с Патрушевым, - Мендель

Зеленский никогда не встречался с Патрушевым, - Мендель

Надежда Комендантова
Владимир Зеленский, визит Зеленского в Оман, Николай Патрушев, Юлия Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала расследование журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые утверждают, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетал в город Маскат, когда там находился Зеленский.

"Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал... Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спинами общества с российским чиновником. Единственное, что было несложно в сюжете программы "Схемы" - это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили", - написала Мендель.

"Для себя отмечу, что "тема зубов" в украинской журналистике слишком часто подводит авторов", - добавила она.

Скриншот поста Мендель в Facebook.Скриншот поста Мендель в Facebook.

Напомним, издание утверждает, что высокопоставленный российский чиновник прилетел в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который через сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.

Ранее новый глава Офиса президента Андрей Ермак назвал неправдивой информацию по результатам расследования программы "Схемы: коррупция в деталях", о визите президента Владимира Зеленского в Оман.

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