В Одессе полицейские во время обыска обокрали предприятие, где работают незрячие

В сети распространили видео с камеры наблюдения, как 20 января 2020 года группа полицейских во время обыска фирмы "ДЕС-ГРУПП" украли скотч, кусачки, набор шестигранников и печенье. Видео в YouTube показало одесское интернет-издание "Монитор".

Сообщается, что в этом предприятии трудоустроены люди с ограниченными возможностями, незрячие.

Позже в Нацполиции Одесской области осудили поступок полицейских, а также отстранили сотрудников от обязанностей на время служебного расследования.

"Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерено скрывать недостойные действия подобных работников", - говорится в сообщении полиции.







Как сообщали Українські Новини, в Николаеве полицейский обокрал друзей на встрече выпускников. Пострадавшие отказались писать заявления относительно своего одноклассника.