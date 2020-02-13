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13 февраля 2020, четверг, 23:18 458
Силовые структуры 2020-02-13T23:19:35+02:00
Українські Новини
В Одессе полицейские во время обыска обокрали предприятие, где работают незрячие

В Одессе полицейские во время обыска обокрали предприятие, где работают незрячие

Валерия Драгомирова
Нацполиция, Кража полицейскими, Одесская область, Незрячие

В сети распространили видео с камеры наблюдения, как 20 января 2020 года группа полицейских во время обыска фирмы "ДЕС-ГРУПП" украли скотч, кусачки, набор шестигранников и печенье. Видео в YouTube показало одесское интернет-издание "Монитор".

Сообщается, что в этом предприятии трудоустроены люди с ограниченными возможностями, незрячие.

Позже в Нацполиции Одесской области осудили поступок полицейских, а также отстранили сотрудников от обязанностей на время служебного расследования.

"Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерено скрывать недостойные действия подобных работников", - говорится в сообщении полиции.




Как сообщали Українські Новини, в Николаеве полицейский обокрал друзей на встрече выпускников. Пострадавшие отказались писать заявления относительно своего одноклассника.

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