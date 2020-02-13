Устаревшие статьи на Википедии теперь сможет исправлять искусственный интеллект

Исследователи Массачусетского технологического института создали программу, которая умеет исправлять слова в предложениях на основе искусственного интеллекта, но сохраняет при этом стиль написания, близкий к человеческому. Об этом сообщается на сайте института, передает Громадське.

Новая программа является, по сути, системой генерирования текста. Она работает следующим образом: пользователи вводят какую-то новую информацию - например, обновленные данные о населении страны - в любой форме. А искусственный интеллект находит предложения в статьях "Википедии", где эта информация содержится, и заменяет ее.

"Статьи "Википедии" ежедневно требуют так много обновлений. Было бы полезно автоматически изменять конкретные отрывки статьи без участия или с минимальным участием людей", - считает один из авторов программы, аспирант Лаборатории информатики и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института Дарш Шах.

Созданную программу могут использовать и в других сферах. К примеру, авторы в своем исследовании с помощью своей системы искусственного интеллекта смогли автоматически объединять предложения в одной из баз данных, которая использовалась для проверки фактов. Так они смогли совместить предложение с противоположными мнениями и избежать предвзятых суждений.

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