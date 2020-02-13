В Херсонской области планируется строительство городка для переселенцев из Крыма, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Херсонской области планируется строительство городка для переселенцев из аннексированного Россией Крыма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.



Согласно ему, в четверг Зеленский обсудил с постоянным представителем Президента в Крыму Антоном Кориневичем и его заместителями Дарьей Свиридовой и Тамилой Ташевой проблемы украинцев с оккупированного полуострова.



Президент на встрече сообщил, что в Херсонской области планируется строительство городка для переселенцев из Крыма, среди которых более 500 семей крымских татар.



"Мы хотим построить такой городок. В этом году мы должны начать это делать. С вашей стороны нужны коммуникация и контроль", - подчеркнул Зеленский.



Кроме того, по его словам, на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на административной границе с временно оккупированным Крымом будет создан специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение.



Зеленский также отметил важность реализации программы, которая упрощает процедуру обучения детей с оккупированных территорий в украинских учреждениях высшего образования.



Кроме того, Зеленский поддержал предложение собеседников о создании специального фонда, который будет предоставлять талантливым крымчанам гранты на развитие, обучение и представление Украины на международных площадках.



Как сообщали Українськi Новини, все освобожденные 29 декабря пленные получили предложения работы и жилья.