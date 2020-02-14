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  • В сети снова всплыл фейк о мусульманах, которые возмутились свининой в школе
14 февраля 2020, пятница, 12:48 2840
Мир 2020-02-14T12:52:44+02:00
Українські Новини
В сети снова всплыл фейк о мусульманах, которые возмутились свининой в школе

В сети снова всплыл фейк о мусульманах, которые возмутились свининой в школе

Валерия Драгомирова
Монреаль, Канада, Мусульмане, Фейк
Мусульмане. Фото: pixabay
Мусульмане. Фото: pixabay

История о том, что в Монреале возмущенным родителям-мусульманам якобы предложили покинуть город, оказалась фейком, которому уже несколько лет.

В начале февраля турецкое интернет-издание Yeniakit опубликовало историю о том, что в канадском городе Монреаль родители-мусульмане якобы потребовали убрать продукты из свинины в школьных столовых.  Как утверждало издание, в муниципалитете Монреаля заявили, что мусульмане должны адаптироваться к канадскому образу жизни. Якобы власти города порекомендовали приезжим адаптироваться к канадскому образу жизни. А те, кому что-то не нравится, могут незамедлительно покинуть Канаду и переехать в любую другую исламскую страну, где им будет гораздо комфортней.

Вскоре выяснилось, что описанная история – это фейк, который впервые начали распространять по электронной почте в 2013 году. В ней упоминалась Бельгия, а не Канада. С 2013 года дезинформация охватила различные города и страны. Ложные замечания мэра также приписываются мэрам различных городов Бельгии, Канады и Австралии.

Сначала это высказывание приписывали меру бельгийского муниципалитета Ат Марку Дювивье, но он это опроверг, после чего в этой истории стал фигурировать мэр канадского городка Дорваль в провинции Квебек, но и там это опровергли. Еще позже ее начали рассказывать о мере города Мэриборо, Австралия и т.д.

2013

2015

2018

Как сообщали Українські Новини, министерство иностранных дел Турции назвало фейком размещенную российскими СМИ информацию о восстановлении морского сообщения с аннексированным Россией Крымом.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в Украине необходимо законодательство, которое поможет людям понять, где правда, а где фейк. По его словам, только 8% украинцев могут отличить фейковую новость от правдивой.

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