В "Слуге народа" предлагают Раде разрешить с 14 лет заключать договоры о медобслуживании

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Лада Булах предлагает парламенту разрешить гражданам с 14 лет заключать договоры о медицинском обслуживании.

Об этом говорится в законопроекте №2684, зарегистрированном в Раде 27 февраля, передают Українськi Новини.



В частности, предлагается закрепить, что лицо 14 лет и старше может самостоятельно заключать и исполнять сделки, связанные с предоставлением услуг по медицинскому обслуживанию.



Также подросткам предлагается предоставить право получать полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья.



При этом в законе об охране детства прописывается, что подростком является лицо в возрасте от 10 до 18 лет.



В пояснительной записке Булах отмечает, что соответствующие изменения позволят несовершеннолетним лицам полноценно пользоваться правом на охрану здоровья.

Как сообщали Українські Новини, правительство Украины на заседании в среду, 27 ноября, приняло решение о начале второго этапа медреформы.

Также сообщалось о том, что изменилось в системе здравоохранения в 2019.