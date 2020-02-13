подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
  • Новости
  • Политика
  • В "Слуге народа" предлагают Раде разрешить с 14 лет заключать договоры о медобслуживании
13 февраля 2020, четверг, 18:30 19
Политика 2020-02-13T18:32:20+02:00
Українські Новини
В "Слуге народа" предлагают Раде разрешить с 14 лет заключать договоры о медобслуживании

В "Слуге народа" предлагают Раде разрешить с 14 лет заключать договоры о медобслуживании

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, Слуга народа, Лада Булах, Договор, Медицинское обслуживание
Медицина. Фото: pexels
Медицина. Фото: pexels

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Лада Булах предлагает парламенту разрешить гражданам с 14 лет заключать договоры о медицинском обслуживании.

Об этом говорится в законопроекте №2684, зарегистрированном в Раде 27 февраля, передают Українськi Новини.

В частности, предлагается закрепить, что лицо 14 лет и старше может самостоятельно заключать и исполнять сделки, связанные с предоставлением услуг по медицинскому обслуживанию.

Также подросткам предлагается предоставить право получать полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья.

При этом в законе об охране детства прописывается, что подростком является лицо в возрасте от 10 до 18 лет.

В пояснительной записке Булах отмечает, что соответствующие изменения позволят несовершеннолетним лицам полноценно пользоваться правом на охрану здоровья.

Как сообщали Українські Новини, правительство Украины на заседании в среду, 27 ноября, приняло решение о начале второго этапа медреформы

Также сообщалось о том, что изменилось в системе здравоохранения в 2019.

Больше новостей о: Рада 9 созыва Слуга народа Лада Булах Договор Медицинское обслуживание

Необходимо срочно менять Уголовный кодекс, иначе в...
Будет для меня наукой: Арахамия извинился за слова...
Нардепы придумали, как прятать переписки от объект...
"Нефтегаз" начал бороться с тараканами...
Мендель в январе заработала больше Богдана, а Ермак – вообще ничего
"Киевтеплоэнерго" повысило тариф на тепло за январь на 5%
Новости
Гривна на межбанке после длительного падения подскочила 18:37
В "Слуге народа" предлагают Раде разрешить с 14 лет заключать договоры о медобслуживании 18:30
Бородянский засекретил опрос общественного мнения жителей Донецкой и Луганской областей 18:28
Оржель не назвал причину досрочного прекращения полномочий Гвоздия, восстановленного судом сегодня 18:20
Ответственность за незаконное назначение Гнатюка должен нести Верланов, - юрист 18:16
больше новостей
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Стрельба в Киеве на мосту метро.
В Киеве спецназ стрелял по колесам Range Rover, чтобы остановить вооруженного водителя 08:15
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу 23:15
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 60 тыс. человек 08:08
больше новостей
Самолет. Посадка.Фото: pixabay
Украина не вывезла своих граждан из пораженного коронавирусом Уханя, хотя это сделали даже Вануату, Папуа-Новая Гвинея и Бангладеш 11:20
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Чтобы получить новые книги у министра Бородянского, библиотеки будут обязаны показать нового читателя 17:55
Будет для меня наукой: Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым 19:27
больше новостей
В Офисе генпрокурора открыли дело о возможном взяточничестве экс-зама военного прокурора Жербицкого
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok