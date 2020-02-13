Оржель не назвал причину досрочного прекращения полномочий Гвоздия, восстановленного судом сегодня

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель не смог назвать причину, по которой досрочно прекратили полномочия главы наблюдательного совета Укргидроэнерго Валентина Гвоздия, по иску которого суд приостановил действие соответствующего приказа.

В комментарии Українським Новинам Оржель сообщил, что: "У Минэнерго есть ряд вопросов к деятельности набсовета Укргидроэнерго".

Конкретного ответа на вопрос о причине досрочного прекращения полномочий Гвоздия Оржель не предоставил, но заявил, что Минэнерго не согласно с решением суда, и будет "действовать соответсвующе" - резюмировал он .

Как сообщали Українські Новини, из-за отказа главы Набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздия выполнять незаконные распоряжения, Минэнерго досрочно прекратило его полномочия.