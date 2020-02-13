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  • Оржель не назвал причину досрочного прекращения полномочий Гвоздия, восстановленного судом сегодня
13 февраля 2020, четверг, 18:20 36
Кабмин 2020-02-13T18:24:18+02:00
Українські Новини
Оржель не назвал причину досрочного прекращения полномочий Гвоздия, восстановленного судом сегодня

Оржель не назвал причину досрочного прекращения полномочий Гвоздия, восстановленного судом сегодня

Жора Шокин
Оржель, Минэнерго, Гвоздий, Укргидроэнерго, Набсовет, прекращение полномочий
Алексей Оржель. Фото: facebook.com/Оржель
Алексей Оржель. Фото: facebook.com/Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель не смог назвать причину, по которой досрочно прекратили полномочия главы наблюдательного совета Укргидроэнерго Валентина Гвоздия, по иску которого суд приостановил действие соответствующего приказа.

В комментарии Українським Новинам Оржель сообщил, что: "У Минэнерго есть ряд вопросов к деятельности набсовета Укргидроэнерго".

Конкретного ответа на вопрос о причине досрочного прекращения полномочий Гвоздия Оржель не предоставил, но заявил, что Минэнерго не согласно с решением суда, и будет "действовать соответсвующе" - резюмировал он .

Как сообщали Українські Новини, из-за отказа главы Набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздия выполнять незаконные распоряжения, Минэнерго досрочно прекратило его полномочия.

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