День Святого Валентина в Киеве: где и как незабываемо провести вечер

Сегодня все влюбленные отмечают самый романтический праздник. День Святого Валентина - момент, когда особенно можно выразить любовь к второй половинке, а для кого-то это может стать поводом признаться в своих чувствах. Українські Новини собрали информацию о самых интересных мероприятиях, которые пройдут в Киеве в честь светлого праздника.

14 февраля ко Дню Святого Валентина, в Stereo Plaza состоится концерт группы "Друга ріка", "Скрябин" и LETAY, под названием #Пролюбовь. Зрители услышат романтичные хиты от любимых исполнителей

Также 14 февраля в доме Архитектора в 19:00 пройдет эксклюзивный концерт джазовой музыки ко Дню Влюбленных. В нем примут участие известный пианист и композитор Павел Игнатьев и вокалистка Катико Пурцеладзе. На концерте прозвучат мировые джазовые произведения из репертуара Рэя Чарльза, Фрэнка Синатры, Эллы Фитцджеральд, Сары Вон, Луи Армстронга.

Впервые за три года на сцену снова выйдет киевская группа "Крихітка Цахес" с новой взрывной концертной программой. Концерт пройдет по адресу: ул.Шота Руставелли, 16а. Группа основана в 2007 году, после распада коллектива в 2009 году все же вышел в свет альбом "Рецепт". Последний раз группа радовала слушателей треком, посвященным волонтерам – "Без імені".

14 февраля, в 19:00, известная артистка Лайма сделает ко Дню Влюбленных подарок своим фанатам, и даст эксклюзивный клубный концерт в Киеве. Лайма Вайкуле - символ эпохи, икона стиля, которая не устает удивлять невероятными образами и яркими шоу. В пятницу прозвучат известные и любимые всеми хиты: "Вернисаж", "Я вышла на Пикадилли", "Легкой джазовой походкой".

Помимо концертов, С 13 по 16 февраля всего несколько представлений в Киеве запланировано у известного на весь мир цирка, который успешно работает уже 40 лет. В украинской столице пройдет акробатическое шоу на льду Crystal, с успехом гастролирующие на шести континентах. Его уже посмотрело 180 млн. зрителей.

"Зимова країна" уже пять лет подряд проводит праздничные мероприятия в этот день. Тематический парк-фестиваль стал традицией для киевлян и гостей столицы. Посетить его можно до 1 марта 2020 года. В этом году территорию значительно расширили, добавили уникальные локации для взрослых и детей. Здесь разместили огромный каток под открытым небом, ярмарку "Корпорация подарков" с фудкортами, один из которых - "Баварский дворик" находится в теплом закрытом помещении.

В 2020 году запускается серия Кураж Basic, и 15-16 февраля пройдет первое мероприятие. Особое внимание будут уделять развитию барахолки. На этот раз тема Кураж Basic - self-love. В программе: кино и лекции о любви, свадьба на Кураже, инклюзивный speed dating, музыка от локальных диджеев, фото-зоны, шоппинг, тату, free hugs, фудкорт. Начало в 12.00

Ранее мы рассказали о том, как сыграть свадьбу за один день, а также об истории возникновения праздника.