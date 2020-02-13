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  • В Херсоне откроют дистанционную школу для детей из зоны АТО,– Коляда
13 февраля 2020, четверг, 16:08 33
Политика 2020-02-13T16:08:30+02:00
Українські Новини
В Херсоне откроют дистанционную школу для детей из зоны АТО,– Коляда

В Херсоне откроют дистанционную школу для детей из зоны АТО,– Коляда

Елизавета Кесельман
Херсон, Коляда, Открытие школы, Открытие дистанционного центра
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила о том, что в Херсоне готовятся к открытию центра дистанционного образования для детей из временно оккупированных территорий и аннексированного Крыма. Об этом она рассказала в интервью изданию Крым.Реалии.

По словам Коляды, с руководством Херсонской области уже имеется договоренность об открытии центра.

 "У нас уже есть договоренность, что мы в Херсоне открываем центр дистанционного образования для детей с временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя. Он будет находиться на базе одного из лицеев. Наше задание сейчас - отработать этот пилотный проект успешно для того, чтобы масштабировать такие центры дистанционного образования по всей Украине. Тем более, что там есть возможность приезжать с оккупированной территории на каникулы или на выходные, проживать в общежитии и сдавать определенные экзамены или обучаться", - рассказала министр.

Как сообщали Українські Новини, ранее Коляда заявила о готовности к разделению Минветеранов.

Кроме того, советник премьер-министра Юрий Голик в начале февраля заявил о готовности открытия двух школ в Киевской области. 

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