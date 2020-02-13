В Херсоне откроют дистанционную школу для детей из зоны АТО,– Коляда

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила о том, что в Херсоне готовятся к открытию центра дистанционного образования для детей из временно оккупированных территорий и аннексированного Крыма. Об этом она рассказала в интервью изданию Крым.Реалии.

По словам Коляды, с руководством Херсонской области уже имеется договоренность об открытии центра.

"У нас уже есть договоренность, что мы в Херсоне открываем центр дистанционного образования для детей с временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя. Он будет находиться на базе одного из лицеев. Наше задание сейчас - отработать этот пилотный проект успешно для того, чтобы масштабировать такие центры дистанционного образования по всей Украине. Тем более, что там есть возможность приезжать с оккупированной территории на каникулы или на выходные, проживать в общежитии и сдавать определенные экзамены или обучаться", - рассказала министр.

Как сообщали Українські Новини, ранее Коляда заявила о готовности к разделению Минветеранов.

Кроме того, советник премьер-министра Юрий Голик в начале февраля заявил о готовности открытия двух школ в Киевской области.