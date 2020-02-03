Через пару недель на Киевщине откроются две новые школы, - советник премьера Голик

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик вместе с главой Киевской ОГА Алексеем Чернышовым проверили ход работ по строительству новых школ в Вишневом и Украинке. Как сообщил Голик, школы будут открыты через пару недель. Он напомнил, что школа в Вишневом – печально известный ранее местный долгострой. На данный момент в старом корпусе школы, рассчитанном изначально на 350 человек, в две смены учится в три раза больше детей. "Новый корпус школы здесь был нужен давно. Его начали строить в 2006-м году. В 2013-м прекратили. В 2017-м возобновили. В 2020-м наконец-то новый корпус будет открыт", - написал Голик в Facebook. Тем временем открытие школы в Украинке запланировано на 15 марта, сообщил советник премьера. Голик также опубликовал фото и видео из учебных заведений, на которых видно, что там уже почти все готово к открытию. Школа в Вишневом Школа в Вишневом Школа в Вишневом Школа в Украинке Школа в Украинке Школа в Украинке Напомним, с начала 2020 года в Украине стартовал проект "Большая стройка", инициированный президентом Владимиром Зеленским. Под "Большой стройкой" подразумевается строительство во всех регионах Украины сотен школ, детсадов, стадионов, а также капитальный ремонт и строительство тысяч километров дорог. Строительство инфраструктурных объектов курирует Юрий Голик. Он является также советником главы Укравтодора. Недавно Голик сообщал, что подход к ремонтным и строительным дорожным работам кардинально изменится. Дороги больше не будут ремонтироваться частично, проекты будут выполняться полностью и, по возможности, в течении года. Пример эффективности этой концепции был продемонстрирован в прошлом году, когда менее чем за три месяца были капитально отремонтированы 130 км трассы Запорожье-Мариуполь.