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  • Украинец отказался от эвакуации из зараженного коронавирусом Уханя ради своей возлюбленной
13 февраля 2020, четверг, 15:47 17
Мир 2020-02-13T15:47:12+02:00
Українські Новини
Украинец отказался от эвакуации из зараженного коронавирусом Уханя ради своей возлюбленной

Украинец отказался от эвакуации из зараженного коронавирусом Уханя ради своей возлюбленной

Елизавета Кесельман
Ухань, Эвакуация, пара, Влюбленная пара, Коронавирус, Эпидемия коронавируса
Юрий и Роксен.Фото: ТСН
Юрий и Роксен.Фото: ТСН

В то время, как украинские власти несколько раз отменяли чартерные рейсы для эвакуации своих граждан, один из украинцев, ныне находящихся в зараженном коронавирусом в Ухане, отказался покидать опасный для жизни город ради своей возлюбленной. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что коренной киевлянин Юрий два года живет и работает в Китае, где встретил свою будущую жену Роксен, которая является гражданкой Южной Африки.  Накануне Нового года мужчина сделал девушке предложения, Роксен согласилась.

После того, как Китай охватила эпидемия коронавируса, правительство Южной Африки решило не эвакуировать своих граждан, а полететь в Украину вместе с Юрием Роксен не может, поскольку они еще не расписаны официально и не имеют свадебного сертификата.

"Поэтому 14 февраля (на День влюбленных) мы остаемся здесь и будем праздновать, как сможем", - рассказал Юрий.

Пара рассказала, что у них есть все необходимое для жизни в Ухане. Более того, хотя на работу люди пока не ходят, зарплату им все равно выплачивают. Однако людей на улицах до сих пор мало и все ходят в масках и перчатках. Правительство советует не выходить из дома, все развлекательные заведения и различные объекты инфраструктуры – бары, парки, общественный транспорт и прочее – закрыты, поэтому молодые люди вынуждены много времени проводить дома.

"Мы на 100% готовы к супружеской жизни. И надеемся, что до нашей свадьбы границы Уханя откроются и мы сможем спокойно улететь домой и встретиться с нашими родными", - добавляет Юрий.

Как сообщали Українські Новини, эксперты заявили, что эпидемия коронавируса постепенно идет на спад.  

 

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