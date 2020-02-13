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  • Внук экс-президента Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
13 февраля 2020, четверг, 14:58 64
Азия 2020-02-13T15:18:07+02:00
Українські Новини
Внук экс-президента Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук экс-президента Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Кира Молчанова
Казахстан, Великобритания, Политическое убежище, Нурсултан Назарбаев, Айсултан Назарбаев
Айсултан Назарбаев, Фото: Facebook/aisultan.nazarbayev
Айсултан Назарбаев, Фото: Facebook/aisultan.nazarbayev

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который в 2019 году объявил о своей отставке, Айсултан Назарбаев попросил политическое убежище в Великобритании.

Об этом он написал на своей странице в Facebook и заявил, что пошел на этот шаг из-за давления семьи.

"Я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему!", — написал он.

Айсултан Назарбаев заявил, что у него есть сведения о коррупции между руководством Казахстана и России. В частности, речь идет о продажах казахстанского газа российскому концерну "Газпром" по заниженной цене через посредника.

"Там существует прокладочная компания и на ней формируется прибыль около 1.5 млрд долларов США в год. Деньги оседают в Сингапуре и там они делятся между Российской верхушкой, кошельками Владимира Путина", — сообщил Айсултан.

Скриншот Facebook/aisultan.nazarbayevСкриншот Facebook/aisultan.nazarbayev

Назарбаев-младший утверждает, что у него забрали паспорт, но надеется, что помочь вернуть документ сможет британская полиция.

"В данное время, водитель моей матери, Behzad Naghibi, вытащил мой паспорт без моего согласия, из гостиницы, что противоречит всем законам Великобритании! Я надеюсь, полиция сможет вернуть мне мой паспорт!" — написал он.

Кроме того, Айсултан Назарбаев написал, что обо всех деталях можно будет прочитать в его интервью с британским изданием Times.

Как сообщали Українські Новини, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

До этого в Казахстане Касым-Жомарт Токаев стал новым президентом и предложил переименовать столицу.

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