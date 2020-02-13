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13 февраля 2020, четверг, 14:58 31
Кабмин 2020-02-13T15:00:09+02:00
Українські Новини
ЦПАУ, ЗАГС и Миграционная служба отказались от бумажных квитанций за оплату услуг

ЦПАУ, ЗАГС и Миграционная служба отказались от бумажных квитанций за оплату услуг

Таня Войтюк
Квитанции, Дмитрий Дубилет, ЦПАУ, Загс, Государственная миграционная служба Украины
Дмитрий Дубилет. Фото:Instagram/dubilet
Дмитрий Дубилет. Фото:Instagram/dubilet

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет сообщил, что Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), отделы записи актов гражданского состояния (ЗАГСы), Государственная миграционная служба и сервисные центры Министерства внутренних дел больше не требуют бумажных квитанций за оплату государственных услуг.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Победа на этой неделе. Мы подключили к сервису check.gov.ua все основные государственные органы: сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.д.), миграционную службу (паспорта, загранпаспорта и т.д.), ЗАГСы (все услуги с рождения, брака и т.п.), ЦПАУ (услуги Миграционной службы и ЗАГСов) и услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т.п.)", - написал он.

По его словам, украинцам больше не нужно тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате, так как можно просто оплачивать услуги через Интернет-банк или мобильное банковское приложение и дать номер квитанции работнику госучреждения.

Он также отметил, что работники этих госучреждений уже получили служебные инструкции и в случае, если вдруг кто-то из списка госорганов, перечисленных Дубилетом, все равно требует квитанцию ​​в бумажной форме, он просит граждан звонить на горячую линию 1545 для разъяснения ситуации.

Кроме этого, министр подчеркнул, что сейчас к сервису Check присоединены уже 3 банка и еще 10 учреждений находятся в стадии подключения.

Как сообщали Українськi Новини, Дубилет рассказал, что Кабмин продолжит считать украинцев в феврале и марте.

Также министр предлагает наносить штрих-код на акцизные марки для проверки их подлинности.

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