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  • В Офисе генпрокурора открыли дело о возможном взяточничестве экс-зама военного прокурора Жербицкого
13 февраля 2020, четверг, 14:12 71
Общество 2020-02-13T14:13:04+02:00
Українські Новини
В Офисе генпрокурора открыли дело о возможном взяточничестве экс-зама военного прокурора Жербицкого

В Офисе генпрокурора открыли дело о возможном взяточничестве экс-зама военного прокурора Жербицкого

Ольга Фандорина
Офис Генпрокурора, Возможное взяточничество, Взяточничество, Владимир Жербицкий
Владимир Жербицкий. Фото: resonance.ua
Владимир Жербицкий. Фото: resonance.ua

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство о возможном получении взятки бывшим первым заместителем главного военного прокурора Владимиром Жербицким.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Дело открыто о возможном взяточничестве Жербицкого", - сказал он.

Других деталей источник не сообщил.

В то же время, согласно сообщению пресс-службы Офиса генпрокурора, 13 февраля, на основании информации в средствах массовой информации, открыто уголовное производство относительно возможного совершения бывшим первым заместителем главного военного прокурора преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса, то есть получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за непривлечение лиц к уголовной ответственности.

Фамилию подозреваемого Офис генпрокурора не уточняет.

Досудебное расследование поручено детективам Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщали Українськi Новини, в 2016 году Апелляционный суд Киева арестовал денежные средства в размере 20 тыс. долларов, обнаруженные в кабинете первого заместителя главного военного прокурора Жербицкого, как предмет взятки.

Следствие считает, что деньги предназначались для склонения Жербицкого к совершению уголовного преступления.

Владелец денежных средств в суде выступил против удовлетворения ходатайства и заявил об отсутствии факта какого-либо правонарушения, а потому и оснований для ареста имущества.

Он заявил, что изъятые денежные средства принадлежат его родителям и являются их собственными сбережениями, а ему денежные средства были предоставлены для приобретения лекарств для матери, которая болеет онкологическим заболеванием.

Ранее в 2017 Луценко принял решение передать Владимиру Жербицкому, первому заместителю военного прокурора, несколько дел, где проходят Курченко и Клименко, и отметил, что считает его профессионалом.

Также в ГПУ отказались комментировать информацию о многомиллионой зарплате Жербицкого.

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