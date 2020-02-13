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13 февраля 2020, четверг, 21:00 103 Карта
Общество 2020-02-13T21:26:24+02:00
Українські Новини
Шторм угомонится: в Украине будет сухо и тепло в День влюбленных

Шторм угомонится: в Украине будет сухо и тепло в День влюбленных

Надежда Комендантова
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Погода в Украине на День святого Валентина. Фото: pxhere.com
Погода в Украине на День святого Валентина. Фото: pxhere.com

14 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +3…+5 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов. В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура ночью -6…-11 градусов, днем 0…-5 градусов. В Моршине ночью без существенных осадков, днем дождь и мокрый снег, температура ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса. В Трускавце ночью без существенных осадков, днем дождь и мокрый снег, температура ночью -1…+1 градус, днем +2…+4 градуса. В Сваляве ночью без существенных осадков, днем временами осадки, температура ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +2…+7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -1…+4 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +5…+10 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +5…+10 градусов. В Ялте без существенных осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +7…+9 градусов.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае.

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