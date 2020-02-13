Более трем миллионам россиян запретили выезжать за границу из-за долгов

Более, чем три миллиона россиян с конца 2019 года не смогли выехать за границу из-за финансовой задолженности. Об этом передает Интерфакс.Россия ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов России.

Отмечается, что с учетом 2,6 млн постановлений, всего в 2019 году запрет на выезд из России действовал в отношении 10,5 млн должников (в 2018 году – 7,5 млн). При этом, две трети должников в результате рассчитались с государством или с них взыскали имущество на сумму долга.

По данным ФССП, количество невыездных россиян на конец 2019 года составляло уже 3,2 млн человек.

Общая сумма их долгов составляет почти полтора миллиарда рублей (24 миллиона долларов).

В то же время, по данным службы судебных приставов, сумма долгов россиян по выплате алиментов по итогам 2019 составила 152 миллиардов рублей (2,4 миллиарда долларов) - это исторический рекорд.

Как сообщали Українські Новини, для погашения долгов по зарплатам шахтерам в Украине выделили еще 163 млн гривен.

Также сообщалось о том, что на 1 января 2020 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 5,8% по сравнению с 1 декабря до 3 034,412 млн гривен.