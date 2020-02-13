подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
13 февраля 2020, четверг, 10:54 80
Общество 2020-02-13T10:54:19+02:00
Українські Новини
С зараженного коронавирусом лайнера в Японии началась эвакуация

С зараженного коронавирусом лайнера в Японии началась эвакуация

Ольга Фандорина
круизный лайнер, Эвакуация, Коронавирус, Коронавирус в Китае
Японский лайнер. Скриншот:YouTube/Princess Cruises
Японский лайнер. Скриншот:YouTube/Princess Cruises

В Японии приняли решение об эвакуации пожилых людей, находящихся на карантине круизного лайнера Diamond Princess. Об этом в четверг объявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, передает NHK News.

"Длительное пребывание на судне таких пассажиров может вызвать у них обострение хронических заболеваний и угрожать их здоровью", - подчеркнул глава ведомства.

По его словам, решение эвакуировать пожилых пассажиров с лайнера было принято раньше срока окончания карантина на судне, который заканчивается 19 февраля. Ожидается, что эвакуация граждан пожилого возраста с лайнера может начаться 14 февраля. В то же время, по данным японского общественного телевидения, решение будет задевать "всех желающих эвакуироваться пожилых людей в возрасте от 80 лет".

Как сообщали Українські Новини, карантин на круизном лайнере Diamond Princess с украинцами на борту планируется завершить 19 февраля.

Украина пока не вывезла своих граждан из зараженного коронавирусом Уханя: обещанный чартерный рейс так и не прилетел.

Больше новостей о: круизный лайнер Эвакуация Коронавирус Коронавирус в Китае

Зеленский ввел в СНБО Ермака вместо Богдана
ГБР допросило Парубия
Новости
ДТП под Николаевом.
Под Николаевом маршрутка "слетела" с трассы и перевернулась: много пострадавших 12:00
Военные ООС задержали боевика: наводчик-оператор дает показания о преступлениях оккупантов 11:54
Приватбанк в прошлом году увеличил прибыль почти в три раза 11:54
ВВС снимет сериал о жизни экоактивистки Грете Тунберг с ее участием 11:54
В России автобус с украинцами попал в ДТП: 8 человек погибло 11:38 Дополнено
больше новостей
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Стрельба в Киеве на мосту метро.
В Киеве спецназ стрелял по колесам Range Rover, чтобы остановить вооруженного водителя 08:15
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу 23:15
Снег с дождем и штормовыми ветрами атакуют: прогноз погоды на среду 21:00
больше новостей
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Чтобы получить новые книги у министра Бородянского, библиотеки будут обязаны показать нового читателя 17:55
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Будет для меня наукой: Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым 19:27
Микрофон.Радио.Фото: pixabay
В Украине запустили круглосуточное радио с аудиосказками на украинском с озвучками Жадана и Кристины Соловий 10:42
больше новостей
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 60 тыс. человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok