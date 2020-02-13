С зараженного коронавирусом лайнера в Японии началась эвакуация

В Японии приняли решение об эвакуации пожилых людей, находящихся на карантине круизного лайнера Diamond Princess. Об этом в четверг объявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, передает NHK News.

"Длительное пребывание на судне таких пассажиров может вызвать у них обострение хронических заболеваний и угрожать их здоровью", - подчеркнул глава ведомства.

По его словам, решение эвакуировать пожилых пассажиров с лайнера было принято раньше срока окончания карантина на судне, который заканчивается 19 февраля. Ожидается, что эвакуация граждан пожилого возраста с лайнера может начаться 14 февраля. В то же время, по данным японского общественного телевидения, решение будет задевать "всех желающих эвакуироваться пожилых людей в возрасте от 80 лет".

Как сообщали Українські Новини, карантин на круизном лайнере Diamond Princess с украинцами на борту планируется завершить 19 февраля.

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