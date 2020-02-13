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13 февраля 2020, четверг, 10:51 417
Экономика 2020-02-13T10:55:53+02:00
Українські Новини
С осени Украина перейдет на новую систему измерения газа

С осени Украина перейдет на новую систему измерения газа

Таня Войтюк
НКРЭКУ, Газ, Измерение, Валерий Тарасюк
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Изменение единиц измерения природного газа с куб. м на энергетические единицы (кВт-ч) стоит ждать не раньше осени 2020 года.

Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, передают Українські Новини.

"Давайте смотреть на опыт передовых европейских стран, переход на кВт однозначно правильная вещь, это необходимо сделать, но не спешить, чтобы успеть привести всю нормативную базу, объяснить потребителям что это такое. И по этому инициативу мы полностью поддерживаем", - сообщил он.

Тарасюк подчеркнул, что к переходу на энергетические необходимо подготовиться, по этому ожидать этого стоит не раньше осени либо следующего года.

Также он отметил, что переход на энергетические решит проблему качества газа.

Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ намерена снизить стоимость транспортировки газа для населения с низким или нулевым уровнем потребления до 2,8-21,9 гривны/месяц.

Также Кабинет Министров разрабатывает вариант объединения платежек за потребление природного газа и его транспортировку в один документ.

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