Теплая зима ударит по зерновым: в Украине резко подорожает хлеб

Непривычно теплая зима серьезно навредит урожаю зерновых. Из-за того, что мало снега, а морозы слабые и непродолжительные, портятся посевы озимых, передает "Сегодня".

Эксперты-аграрии сообщают, что минусовая температура в Херсонской области держится только пятый день. Морозы незначительные – всего несколько градусов ниже нуля, и фермеры волнуются, ведь такого покрова недостаточно.

"27%. Из них 20% это влажность завядания. Это и влага, которую почва никогда не отдаст растению. Всего лишь разница 7% влаги, которую растение может взять из почвы. Это очень низкий показатель для зерновых культур", - сообщает Анна Роздобудько, заведующая лабораторией ООО "АгроАнализ Украина", города Каховки.

Из-за теплой зимы зерновых соберут на 10-15% меньше, подсчитали аграрии. Это при условии, что погода дальше не будет портиться. В то же время радуются теплой зиме овощеводы.

"Наши овощеводы, которые выращивают озимые овощные культуры, как например озимый лук, озимый чеснок, в этом году в полном смысле слова на коне. Перезимовка растений отличная и урожай будет великолепным", - рассказал Вадим Дудка, генеральный директор компании "АгроАнализ Украина":

Овощи дешевые, хлеб дорогой. Это прогноз херсонских фермеров на 2020 год. Февраль уже вряд ли исправит ситуацию. Независимо от того, будет ли сыпать снег, или греть солнце. Сдержать цены на муку сможет только государство, если привлечет резервные запасы зерна.

Как сообщали Українські Новини, по данным Государственной службы статистики, в 2019 году цены на потребительские продукты повысились на 4,1%.

Тем временем продукты продолжают дорожать в супермаркетах.