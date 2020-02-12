В киевском метро женщина пыталась украсть пятилетнего мальчика

В Киеве женщина пыталась похитить 5-летнего мальчика. Инцидент произошел на станции метро "Лукьяновская". Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

"Уроженка Хмельницкой области схватила 5-летнего мальчика и потянула его за собой, но ей помешали мать ребенка и неравнодушные прохожие. Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия", - говорится в сообщении.



Уточняется, что 32-летнюю злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ведомости о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 146 (покушение на похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



Как сообщали Українськi Новини, под Киевом "волонтер" похитила 3-месячного ребенка, объявляли план-перехват. В Коцюбинское приехала женщина к малообеспеченной семье якобы для того, чтобы оказать ей помощь.



Позже полиция задержала женщину по подозрению в похищении ребенка в Киеве.

