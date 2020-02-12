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12 февраля 2020, среда, 22:10 23
Силовые структуры 2020-02-12T22:10:01+02:00
Українські Новини
В киевском метро женщина пыталась украсть пятилетнего мальчика

В киевском метро женщина пыталась украсть пятилетнего мальчика

Валерия Драгомирова
Нацполиция, киевское метро, Лукьяновская, Кража ребенка
Злоумышленница. Фото: Нацполиция
Злоумышленница. Фото: Нацполиция

В Киеве женщина пыталась похитить 5-летнего мальчика. Инцидент произошел на станции метро "Лукьяновская". Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

"Уроженка Хмельницкой области схватила 5-летнего мальчика и потянула его за собой, но ей помешали мать ребенка и неравнодушные прохожие. Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия", - говорится в сообщении.


Уточняется, что 32-летнюю злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ведомости о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 146 (покушение на похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщали Українськi Новини, под Киевом "волонтер" похитила 3-месячного ребенка, объявляли план-перехват. В Коцюбинское приехала женщина к малообеспеченной семье якобы для того, чтобы оказать ей помощь.

Позже полиция задержала женщину по подозрению в похищении ребенка в Киеве.

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