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23 октября 2019, среда, 23:50 74
Силовые структуры 2019-10-23T23:50:10+03:00
Українські Новини
После выкидыша имитировала беременность: "волонтера", похитившую младенца в Киеве, задержали

После выкидыша имитировала беременность: "волонтера", похитившую младенца в Киеве, задержали

АТО, Контузия, Похищение детей, Похищение ребенка

Полиция задержала женщину по подозрению в похищении ребенка в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

Полиция задержала женщину в Софийской Борщаговке по месту временного проживания.

26-летняя задержанная родилась в Бердичеве, имеет образование воспитателя, получила контузию в зоне АТО.

Она была беременна от сожителя, однако у нее случился выкидыш.

Об этом сожителю она не сообщила, имитируя беременность.

Три месяца она жила в хостеле, а потом заявила близким, что находится в роддоме.

В этот момент женщина стала волонтером в сообществе, которое предлагает помощь молодым родителям.

Под этим предлогом она познакомилась с потерпевшей.

Когда женщины встретились, мать не видя опасности, дала подержать задержанной сына, и та его украла.

Полиция открыла дело по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, под Киевом "волонтер" похитила 3-месячного ребенка, объявляли план-перехват.

Ранее из детского сада на Оболони в Киеве украли двухмесячного ребенка.

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