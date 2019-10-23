После выкидыша имитировала беременность: "волонтера", похитившую младенца в Киеве, задержали

Полиция задержала женщину по подозрению в похищении ребенка в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

Полиция задержала женщину в Софийской Борщаговке по месту временного проживания.

26-летняя задержанная родилась в Бердичеве, имеет образование воспитателя, получила контузию в зоне АТО.

Она была беременна от сожителя, однако у нее случился выкидыш.

Об этом сожителю она не сообщила, имитируя беременность.

Три месяца она жила в хостеле, а потом заявила близким, что находится в роддоме.

В этот момент женщина стала волонтером в сообществе, которое предлагает помощь молодым родителям.

Под этим предлогом она познакомилась с потерпевшей.

Когда женщины встретились, мать не видя опасности, дала подержать задержанной сына, и та его украла.

Полиция открыла дело по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса.

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Как сообщали Українськi Новини, под Киевом "волонтер" похитила 3-месячного ребенка, объявляли план-перехват.

Ранее из детского сада на Оболони в Киеве украли двухмесячного ребенка.