Гривна на межбанке продолжает падать

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 5 коп. в среду снизился на 1 коп. до 24,51 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,47-24,50 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,51-24,53 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,50-24,52 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,24% с 23,74 UAH/USD до 24,51 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 февраля, на 7,30 коп. до 24,4966 UAH/USD.

Также в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 февраля на 4,71 коп. до 24,6042 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,80 коп. до 24,3145 UAH/USD. Также средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 11 февраля, понизился на 1 копейку и составляет 3,44 гривен за 10 рублей.