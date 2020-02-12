Необходимо срочно менять Уголовный кодекс, иначе весны с посадками мы не дождемся, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия за то, чтобы срочно менять Уголовный кодекс. Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Страна.ua", передают Українськi Новини.

"Уголовный кодекс выписан так, что реально доказать вину очень сложно, не задокументировав все вживую, да и в этом случае, не факт, что смогут. Необходимо срочно менять Уголовный кодекс, иначе весны с посадками мы не дождемся", - сообщил Арахамия.

Арахамия заявил об этом в связи с расследованием возможного подкупа депутатов.

"Предложения поступали регулярно, но это не наш путь, к деньгам мы не переходили... Это бесполезно, это ничего не дает (обращаться к правоохранителям). Я как-то написал заявление в НАБУ, так они только меня "изводили" допросами и пояснениями", - отметил депутат.

Как сообщали Українськi Новини, 12 февраля Арахамия поддержал идею возобновления подачи воды в Крым в обмен на отвод войск боевиков на Донбассе.



Ранее Арахамия спрогнозировал кадровые изменения в Кабмине. Арахамия отметил, что правительство проводит переговоры по поводу кадровых изменений и что ему не известно пока о будущих кандидатах.