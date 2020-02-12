подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
  • Новости
  • Политика
  • Необходимо срочно менять Уголовный кодекс, иначе весны с посадками мы не дождемся, - Арахамия
12 февраля 2020, среда, 17:53 266
Политика 2020-02-12T17:56:05+02:00
Українські Новини
Необходимо срочно менять Уголовный кодекс, иначе весны с посадками мы не дождемся, - Арахамия

Необходимо срочно менять Уголовный кодекс, иначе весны с посадками мы не дождемся, - Арахамия

Валерия Драгомирова
Слуга народа, Рада 9 созыва, Посадки, Уголовный кодекс
Давид Арахамия,
Давид Арахамия,

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия за то, чтобы срочно менять Уголовный кодекс. Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Страна.ua", передают Українськi Новини.

"Уголовный кодекс выписан так, что реально доказать вину очень сложно, не задокументировав все вживую, да и в этом случае, не факт, что смогут. Необходимо срочно менять Уголовный кодекс, иначе весны с посадками мы не дождемся", - сообщил Арахамия. 

Арахамия заявил об этом в связи с расследованием возможного подкупа депутатов.

"Предложения поступали регулярно, но это не наш путь, к деньгам мы не переходили... Это бесполезно, это ничего не дает (обращаться к правоохранителям). Я как-то написал заявление в НАБУ, так они только меня "изводили" допросами и пояснениями", - отметил депутат.

Как сообщали Українськi Новини, 12 февраля Арахамия поддержал идею возобновления подачи воды в Крым в обмен на отвод войск боевиков на Донбассе.

Ранее Арахамия спрогнозировал кадровые изменения в Кабмине. Арахамия отметил, что правительство проводит переговоры по поводу кадровых изменений и что ему не известно пока о будущих кандидатах.

Больше новостей о: Слуга народа Рада 9 созыва Посадки Уголовный кодекс

Эвакуация украинцев из китайского Уханя состоится после решения организационных вопросов, - Гончарук
София Федина получила в ГБР подозрение за угрозы Зеленскому
Новости
Чтобы получить новые книги у министра Бородянского, библиотеки будут обязаны показать нового читателя 17:55
Необходимо срочно менять Уголовный кодекс, иначе весны с посадками мы не дождемся, - Арахамия 17:53
Федерация мини-футбола Украины планирует расширить деятельность на все регионы страны 17:39
Луцк продлил карантин во всех школах из-за гриппа и ОРВИ до 16 февраля 17:31
САП проверяет возможное получение российского гражданства экс-депутатом Онищенко 17:31
больше новостей
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
Телевизор Samsung.Фото:mediasat.info
Массовая блокировка от Samsung: как "оживить" свой телевизор 20:58
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу 23:15
Все возможно: Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана 09:23
больше новостей
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
В Госкосмосе рабочие получают до 10 тыс грн в месяц, директора - в десятки раз больше 12:53 Инфографика
Микрофон.Радио.Фото: pixabay
В Украине запустили круглосуточное радио с аудиосказками на украинском с озвучками Жадана и Кристины Соловий 10:42
Обещанные Кличко выплаты дожившим до наших дней узникам Аушвица в Киеве получили 7 человек 06:19 Документ
больше новостей
Зеленский и Путин могут встретиться до "нормандского саммита", - Ермак
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok