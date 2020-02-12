В Киеве метро останавливалось из-за падения человека на рельсы, - СМИ

В Киевском метрополитене движение поездов было временно приостановлено из-за падения пассажира на рельсы. Об этом сообщает LB.ua в среду, 12 февраля.

Инцидент произошел на Святошинско-Броварской (красной) линии метро. По состоянию на 11:50 движение поездов осуществляется в нормальном режиме.

Подробности инцидента пока не сообщаются. Информации о состоянии упавшего пассажира пока нет.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на станции метро "Лесная" умер пассажир.

Ранее в Киеве на станции метро "Святошино" внезапно умер мужчина.

Также ранее в субботу, 19 января, на перроне станции метро "Лукьяновская" умер мужчина. Погибшему было 80 лет.