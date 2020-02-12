Из-за непогоды в Украине ГосЧС объявило желтый уровень опасности

По всей Украине синоптики в среду, 12 февраля, объявили первый уровень опасности в связи с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по прогнозам Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности).

Во время сильного ветра спасатели советуют не ходить под деревьями и билбордами.

В общем синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный. Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Как сообщали Українські Новини, 11 февраля в 11 областях Украины 380 населенных пунктов обесточены из-за осложненных погодных условий.

Украину в среду, 12 февраля, накроют снегопады, дожди и ураганный ветер.