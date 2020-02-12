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12 февраля 2020, среда, 11:17 83
Общество 2020-02-12T12:30:02+02:00
Українські Новини
Из-за непогоды в Украине ГосЧС объявило желтый уровень опасности

Из-за непогоды в Украине ГосЧС объявило желтый уровень опасности

Ольга Фандорина
погода в Украине, ГосЧС, Ураганный ветер, Желтый уровень опасности
Ураган, ветер. Фото: Gismeteo
Ураган, ветер. Фото: Gismeteo

По всей Украине синоптики в среду, 12 февраля, объявили первый уровень опасности в связи с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по прогнозам Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности).

Во время сильного ветра спасатели советуют не ходить под деревьями и билбордами.

В общем синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный. Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Как сообщали Українські Новини, 11 февраля в 11 областях Украины 380 населенных пунктов обесточены из-за осложненных погодных условий.

Украину в среду, 12 февраля, накроют снегопады, дожди и ураганный ветер. 

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