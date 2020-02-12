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  • Еврокомиссар пообещал защищать языковые права нацменьшинств в Украине
12 февраля 2020, среда, 09:45 281
Политика 2020-02-12T09:48:24+02:00
Українські Новини
Еврокомиссар пообещал защищать языковые права нацменьшинств в Украине

Еврокомиссар пообещал защищать языковые права нацменьшинств в Украине

Надежда Комендантова
Евросоюз, ЕС-Украина, еврокомиссар, Оливер Вархейи, Закон об образовании, Нацменьшинства, Права нацменьшинств
Евросоюз.
Евросоюз.

В то время, как Новосад отклонила "языковые" предложения главы МИД Венгрии Сийярто, Европейский Союз считает важным мнению национальных меньшинств при оценке образовательной реформы в Украине.

Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам политики соседства и политики расширения Оливер Вархейи, передают Українськi Новини.

"Если говорить про тот закон, который был принят Парламентом, я думаю, что если его считают приемлемым, если они (меньшинства) могут работать и жить и принимать нормы, которые там записаны... Хорошо",- сказал он.

Еврокомиссар отметил, что видит как украинская власть работает над этим законом.

По его мнению, общими усилиями можно решить все нерешенные до этого проблемы.

Он также отметил, что защита прав меньшинств является одной из основных европейских ценностей.

Как сообщали Українські Новини, 16 января 2020 года Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании, который включает 3 модели имплементации языковых норм закона об образовании для национальных меньшинств.

Согласно документу, первая модель предусматривает возможность преподавания на языке меньшинства всех предметов с 1-го по 11-й (12-й) класс наряду с украинским языком.

Так, с 1-го по 4-й класс обучение будет на языке нацменьшинства с изучением украинского языка, а с 5 класса - от 20% обучения на украинским языке с ежегодным увеличением его объема до не менее 40% в 9-м классе.

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