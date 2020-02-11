подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.55 27.05
˟
11 февраля 2020, вторник, 16:27 90
Финансы 2020-02-11T16:44:45+02:00
Українські Новини
Неподконтрольная часть Донецкой области должна за воду 41 млн евро, - губернатор Кириленко

Неподконтрольная часть Донецкой области должна за воду 41 млн евро, - губернатор Кириленко

Кира Молчанова
Донецкая область, Водоснабжение, Вода Донбасса, ОРДЛО
Вода. Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
Вода. Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto

Председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко констатирует 41 млн евро долга потребителей с неподконтрольной территории Донецкой области за водоснабжение перед коммунальным предприятием "Вода Донбасса", которое уже оказывалось под угрозой отключения.

Об этом Кириленко написал на своей странице в социальной сети Facebook после встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом, передают Українські Новини.

"Рассказал господину Кофоду, что война крайне негативно сказалась на компании "Вода Донбасса", которая обеспечивает водой всю область — как контролируемую, так и неконтролируемую ее части. Боевые действия является частой причиной повреждения критической инфраструктуры и постоянно угрожают стабильной работе компании. Проблему усугубляет и оккупационная власть: долг оккупированной территории перед "Водой Донбасса" на начало этого года превышает 41 млн евро", — написал губернатор.

Он сообщил, что в феврале за счет средств Международного комитета Красного Креста было заключено соглашение с международной компанией аудита на проведение анализа финансового и операционного состояния "Воды Донбасса".

Его результаты планируется получить в октябре.

В дальнейшем область намерена искать финансирование для модернизации предприятия.

Как сообщали Українськi Новини, Донецкая областная государственная администрация оценивает в 7,5 млрд гривен модернизацию оборудования коммунального предприятия "Вода Донбасса" с реконструкцией магистрального канала "Северский Донец — Донбасс".

"Вода Донбасса" (до 4 сентября 2007 года - государственное производственное предприятие по внешнему централизованному водоснабжению "Укрпромводчермет") была создана в 1930 году на Донбассе для осуществления централизованного водоснабжения горно-металлургического комплекса, других отраслей промышленности, коммунальной сферы и населения.

Предприятие предоставляет услуги водоснабжения потребителям 289 населенных пунктов, услуги водоотвода потребителям 79 городов и поселков Донецкого региона.

Ранее предприятие "Вода Донбасса" смогло устранить аварию, из-за которой без водоснабжения остались около 60 тыс. жителей Дружковки (город областного подчинения).

Больше новостей о: Донецкая область Водоснабжение Вода Донбасса ОРДЛО

В Кабмине внесли изменения в правила въезда подрос...
В Киеве значительно подорожала вода: новые тарифы...
В Донецкой области десяткам тысяч людей отключат в...
Прокуратура расследует принудительную выдачу паспо...
Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой Офиса Президента
Пять украинцев с подозрением на коронавирус проверяет Минздрав
Новости
Михаил Подоляк: Все останется без изменений. Разве что стеба меньше будет 17:47 Мнение
Курс гривны на межбанке во вторник снизился до 24,50 UAH/USD 17:43
Термометр. Грипп. ОРВИ. Градусник. Таблетки. Фото: pixabay
Эпидемический порог заболевания гриппом и ОРВИ в Украине превысил на 56% , — МОЗ 17:36
Снег и штормовой ветер: в Киеве ожидается ухудшение погодных условий 17:30
В Грузии нашли тело украинца, попавшего под лавину 17:15
больше новостей
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
больше новостей
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
больше новостей
Витренко требует выплатить ему огромную премию, хотя премьер просит воздержаться
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok