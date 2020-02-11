Неподконтрольная часть Донецкой области должна за воду 41 млн евро, - губернатор Кириленко

Председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко констатирует 41 млн евро долга потребителей с неподконтрольной территории Донецкой области за водоснабжение перед коммунальным предприятием "Вода Донбасса", которое уже оказывалось под угрозой отключения.

Об этом Кириленко написал на своей странице в социальной сети Facebook после встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом, передают Українські Новини.

"Рассказал господину Кофоду, что война крайне негативно сказалась на компании "Вода Донбасса", которая обеспечивает водой всю область — как контролируемую, так и неконтролируемую ее части. Боевые действия является частой причиной повреждения критической инфраструктуры и постоянно угрожают стабильной работе компании. Проблему усугубляет и оккупационная власть: долг оккупированной территории перед "Водой Донбасса" на начало этого года превышает 41 млн евро", — написал губернатор.

Он сообщил, что в феврале за счет средств Международного комитета Красного Креста было заключено соглашение с международной компанией аудита на проведение анализа финансового и операционного состояния "Воды Донбасса".

Его результаты планируется получить в октябре.

В дальнейшем область намерена искать финансирование для модернизации предприятия.

Как сообщали Українськi Новини, Донецкая областная государственная администрация оценивает в 7,5 млрд гривен модернизацию оборудования коммунального предприятия "Вода Донбасса" с реконструкцией магистрального канала "Северский Донец — Донбасс".

"Вода Донбасса" (до 4 сентября 2007 года - государственное производственное предприятие по внешнему централизованному водоснабжению "Укрпромводчермет") была создана в 1930 году на Донбассе для осуществления централизованного водоснабжения горно-металлургического комплекса, других отраслей промышленности, коммунальной сферы и населения.

Предприятие предоставляет услуги водоснабжения потребителям 289 населенных пунктов, услуги водоотвода потребителям 79 городов и поселков Донецкого региона.

Ранее предприятие "Вода Донбасса" смогло устранить аварию, из-за которой без водоснабжения остались около 60 тыс. жителей Дружковки (город областного подчинения).