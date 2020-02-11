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11 февраля 2020, вторник, 22:46 15
Шоу-бизнес 2020-02-11T22:47:52+02:00
Українські Новини
В сериале "Паразиты" от HBO может сыграть Марк Руффало

В сериале "Паразиты" от HBO может сыграть Марк Руффало

Валерия Драгомирова
HBO, Сериал, Паразиты, Марк Руффало
Марк Руффало. Фото: Instagram/markruffalo
Марк Руффало. Фото: Instagram/markruffalo

Режиссер Пон Джун-Хо и канал HBO хотят видеть актера Марка Руффало, известного по роли Халка, в новой телеадаптации "Паразитов". Об этом сообщает Collider.


По данным издания, пока только ведутся переговоры, но корейский режиссер уже общался с актером. Канал HBO не подтвердил информацию — заявил, что производство находится в ранней стадии, поэтому говорить о чем-то с уверенностью рано.

Также не раскрывается возможная роль Марка Руффало.

Как сообщали Українські Новини, "Оскар" за лучший фильм получила лента "Паразиты". Это первый в истории не англоязычный кинофильм в этой категории.

Лента-победитель повествует о семье Кима Китхэк, который влачит жалкое существование в подвале вместе со своей семьей. Однажды сыну Кима представляется возможность поработать учителем английского в богатой семье. У Кима и его детей появляется план, как всем вместе устроить свою жизнь с помощью новых знакомых.

Всего фильму "Паразиты" удалось взять в этом году 4 Оскара, включая статуэтку за лучший сценарий.

Церемония вручения 92-й премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе в театре "Долби" в ночь с 9 на 10 февраля.

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