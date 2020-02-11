подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.55 27.05
˟
11 февраля 2020, вторник, 20:10 13
Внешняя политика 2020-02-11T20:10:01+02:00
Українські Новини
ЕС намерен выделить Украине €25 млн на цифровизацию страны

ЕС намерен выделить Украине €25 млн на цифровизацию страны

Валерия Драгомирова
Алексей Гончарук, ЕС, Цифровая экономика, Электронное управление, Цифровизация
Евросоюз. Фото: csamir.com
Евросоюз. Фото: csamir.com

Европейский Союз намерен выделить Украине 25 млн евро на электронное управление и цифровую экономику.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на совместной пресс-конференции с европейским комиссаром по вопросам политики соседства и политики расширения Оливером Вархейи, передают Українськi Новини.

"Начну с хорошей новости, сегодня премьер по евроинтеграции господин Кулеба и еврокомиссар подписали соглашение о помощи Европейского Союза на 25 млн евро в цифровизации нашей страны",- сказал он.

Гончарук также отметил, что в этом году планируется подписать соглашение о совместном авиационном пространстве с ЕС.

Он также отметил, что в этом году Украина ожидает получить значительный прогресс по соглашению о "промышленном безвизе".

Ожидается, что оценочная комиссия по подготовке к подписанию "промышленного безвиза" приедет в этом году, чтобы дать старт переговорам.

По его словам, до 2023 года Украина также должна синхронизировать свою энергетическую систему с требованиями ЕС, прописанными в новом "зеленом соглашении".

Как сообщали Українськi Новини, Министерство цифровой трансформации презентовало мобильное приложение и национальную онлайн-платформу "Дія".
В приложении уже доступны водительское удостоверение и технический паспорт автомобиля.

В скором времени также ожидается появление автомобильной страховки, студенческого, паспорта гражданина Украины и заграничного паспорта.

Больше новостей о: Алексей Гончарук ЕС Цифровая экономика Электронное управление Цифровизация

Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой Офиса Президента
Пять украинцев с подозрением на коронавирус проверяет Минздрав
Новости
ЕС намерен выделить Украине €25 млн на цифровизацию страны 20:10
Китай изменил подход к учету зараженных коронавирусом 19:45
В ВОЗ раскрыли последние данные о числе зараженных коронавирусом 19:41
Клофелинщик. Фото: Нацполиция
В Киеве задержали "клофелинщика", жертвами которого стали три человека 19:32
В Китае на кота одели маску, чтобы защитить от коронавируса 19:26
больше новостей
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
больше новостей
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
больше новостей
Витренко требует выплатить ему огромную премию, хотя премьер просит воздержаться
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok