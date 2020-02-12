Обещанные Кличко выплаты дожившим до наших дней узникам Аушвица в Киеве получили 7 человек

Обещанные мером Киева Виталием Кличко единоразовые выплаты по 10 тыс. гривен к 75-летию освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц (Освенцим) получат 7 человек.

Об этом говорится в ответе Киевской городской государственной администрации (КГГА) на информационный запрос Українських Новин.

"Согласно Распоряжению исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) от 27.01.2020 №98, проведена выплата 7 лицам, согласно приказу Департамента социальной политики КГГА от 03.02.2020 №21", - сказано в ответе.

Авторы ответа уточнили, что выплаты осуществлялись согласно спискам, которые поступили от управлений социальной защиты районных в г. Киеве госадминистраций. При этом затруднились назвать цифру, сколько бывших узников концентрационных лагерей Аушвиц и лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) проживают в данный момент в столице Украины.

"Дополнительно сообщаем, что документы, которые подтверждают статус к какой категории относятся указанные лица, находятся в пенсионных делах. Потому предоставить информацию о количестве лиц, которые относятся к категориям, указанным в Вашем запросе, нет возможности", - указано в ответе.

Ответ КГГА о денежной помощи узникам концлагеря Аушвиц-Биркенау. Фото: Українські Новини.

Таким образом, на поддержку бывших узников Аушвица суммарно было выделено 70 тыс. гривен. А каждый доживший до наших дней бывший узник Освенцима получил единоразовую выплату, эквивалентную 410 долларам США по нынешнему курсу.

Ранее КГГА широко разрекламировала выплату материальной помощи бывшим узникам Аушвица в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам", заявив, что Холокост должен стать "уроком человечности и толерантности".

При этом, к примеру, в соседней Российской Федерации принято решение к 75-летию победы выплатить по 1 200 долларов США (75 тыс. российских рублей) ветеранам и всем приравненным к ним категориям и по 800 долларов США труженникам тыла в 1941-1945 годах. А в Израиле лица, получившие статус "переживших Холокост" получают ежемесячную прибавку к пенсии в размере 541 доллара США.

В то же время сопоставимые с выплатой бывшим узникам суммы (50-80 тыс. гривен) постоянно выделяются каждому из депутатов Киевского городского совета на "исполнение поручений избирателей" распоряжениями "О решении финансовых вопросов". Так, например, 5 февраля 2020 года 105 тыс. гривен были выделены депутату Киевсовета Вадиму Ноздре на приобретение оборудования лицею "Научная смена", 68 тыс. гривен нескольким депутатам на приобретение и замену почтовых ящиков на их территории, а также двум депутатам 54 тыс. гривен и 85 тыс. гривен с формулировкой "на предоставление материальной помощи малообеспеченным жителям".

В Министерстве социальной политики Украины на запрос Українських Новин сообщили, что по состоянию на сегодняшний день в целом по Украине проживают 594 человека, имеющих статус бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других мест принудительного содержания, 222 человека, имеющих статус бывших малолетних узников, получивших инвалидность, и 724 человека со статусом бывших узников концлагерей, гетто, вывезенных на принудительные работы и детей репрессированных.

Ответ Минсоцполитики о количестве бывших узников. Фото: Українські Новини.