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12 февраля 2020, среда, 06:19 331 Документ
Политика 2020-02-12T06:19:01+02:00
Українські Новини
Обещанные Кличко выплаты дожившим до наших дней узникам Аушвица в Киеве получили 7 человек

Обещанные Кличко выплаты дожившим до наших дней узникам Аушвица в Киеве получили 7 человек

Сергей Паламаренко
Виталий Кличко, мэр Киева, Аушвиц, Освенцим, денежная помощь
Узники нацистских концлагерей (архивное фото). Фото из открытых источников
Узники нацистских концлагерей (архивное фото). Фото из открытых источников

Обещанные мером Киева Виталием Кличко единоразовые выплаты по 10 тыс. гривен к 75-летию освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц (Освенцим) получат 7 человек.

Об этом говорится в ответе Киевской городской государственной администрации (КГГА) на информационный запрос Українських Новин.

"Согласно Распоряжению исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) от 27.01.2020 №98, проведена выплата 7 лицам, согласно приказу Департамента социальной политики КГГА от 03.02.2020 №21", - сказано в ответе.

Авторы ответа уточнили, что выплаты осуществлялись согласно спискам, которые поступили от управлений социальной защиты районных в г. Киеве госадминистраций.  При этом затруднились назвать цифру, сколько бывших узников концентрационных лагерей Аушвиц и лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) проживают в данный момент в столице Украины.

"Дополнительно сообщаем, что документы, которые подтверждают статус к какой категории относятся указанные лица, находятся в пенсионных делах. Потому предоставить информацию о количестве лиц, которые относятся к категориям, указанным в Вашем запросе, нет возможности", - указано в ответе.

Ответ КГГА о денежной помощи ко дню освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Фото: Українські Новини.Ответ КГГА о денежной помощи узникам концлагеря Аушвиц-Биркенау. Фото: Українські Новини.

Таким образом, на поддержку бывших узников Аушвица суммарно было выделено 70 тыс. гривен. А каждый доживший до наших дней бывший узник Освенцима получил единоразовую выплату, эквивалентную 410 долларам США по нынешнему курсу.

Ранее КГГА широко разрекламировала выплату материальной помощи бывшим узникам Аушвица в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам", заявив, что Холокост должен стать "уроком человечности и толерантности"

При этом, к примеру, в соседней Российской Федерации принято решение к 75-летию победы выплатить по 1 200 долларов США (75 тыс. российских рублей) ветеранам и всем приравненным к ним категориям и по 800 долларов США труженникам тыла в 1941-1945 годах. А в Израиле лица, получившие статус "переживших Холокост" получают ежемесячную прибавку к пенсии в размере 541 доллара США.

В то же время сопоставимые с выплатой бывшим узникам суммы (50-80 тыс. гривен) постоянно выделяются каждому из депутатов Киевского городского совета на "исполнение поручений избирателей" распоряжениями "О решении финансовых вопросов". Так, например, 5 февраля 2020 года 105 тыс. гривен были выделены депутату Киевсовета Вадиму Ноздре на приобретение оборудования лицею "Научная смена", 68 тыс. гривен нескольким депутатам на приобретение и замену почтовых ящиков на их территории, а также двум депутатам 54 тыс. гривен и 85 тыс. гривен с формулировкой "на предоставление материальной помощи малообеспеченным жителям".

В Министерстве социальной политики Украины на запрос Українських Новин сообщили, что по состоянию на сегодняшний день в целом по Украине проживают 594 человека, имеющих статус бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других мест принудительного содержания, 222 человека, имеющих статус бывших малолетних узников, получивших инвалидность, и 724 человека со статусом бывших узников концлагерей, гетто, вывезенных на принудительные работы и детей репрессированных.

Ответ Минсоцполитики о количестве бывших узников. Фото: Українські Новини.Ответ Минсоцполитики о количестве бывших узников. Фото: Українські Новини.

Источник : Українські новини
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