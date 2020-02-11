В Киеве задержали "клофелинщика", жертвами которого стали три человека

В Киеве на станции метро "Лесная" полиция задержала мужчину, который совершал кражи с помощью спаивания граждан сильными лекарственными препаратами. Об этом говорится в сообщении прессслужбы отдела коммуникации полиции Киева в Facebook.

Отмечается, что в Деснянское управление полиции обратились несколько граждан, которые стали жертвами разбойного нападения возле станции метро "Лесная". Пострадавшие рассказали, что накануне знакомились с мужчиной, который предлагал выпить алкоголь.

Скриншот:facebook.com/UA.KyivPolice

Во время распития они теряли сознание, а через некоторое время обнаруживали отсутствие денег, документов и гаджетов.

Как рассказал начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко, в ходе отработки сообщений заявителей оперативные сотрудники получили от коллег из уголовного розыска на станциях железнодорожного транспорта информацию о причастности к указанным преступлениям 34-летнего местного жителя, ранее судимого за хулиганство.

"После просмотра видео с камер наблюдения мы установили личность и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Нам он признался, что возле станции метро "Лесная" знакомился с прохожими, угощал их алкоголем и предлагал запить энергетиком, в которой подмешивал сильнодействующий медицинский препарат. Когда жертва теряла сознание, забирал вещи и убегал. В настоящее время доказана причастность его к трем эпизодам", - сказал Герасименко.

В результате действий преступника, двое мужчин находятся в больнице, а еще один умер. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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