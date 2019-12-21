Держал в страхе целый город: СМИ рассказали о "конце эпохи" известного афериста в Ровно

Замешанный в ряде расследований и несколько раз ранее задержанный уголовный аферист А. Федорчук, который ранее "удерживал в страхе" город Ровно, но недавно против него дали показания, по которым он может быть обвинен в серьезных преступлениях

Об этом сообщает издание "Реалист".

Так, ранее Федорчук был задержан столичными ДСР НП Украины при вымогательстве 120 тысяч долларов у гражданина Италии. Также по нему ведется расследование по делу о переоформлении незаконных действий регистрационной службой коммунального предприятия "Регистрационная служба" Маломощаницкого сельского совета Здолбуновского района Ровенской области", которую разоблачило СБУ области – реальные владельцы по этому делу потеряли более 20 миллионов гривен.

Ранее правоохранители задержали исполнителя поджогов и обстрелов зданий Виктора Пустынского по прозвищу "Пустой". Его обвиняли в том, что он поджег автомобиль предпринимателя и экс-депутата А. Остапчука, перепутав его с автомобилем И. Голода. А в 2016 году у ресторана "Блюз" он, по мнению следователей, зверски избил "киборга" Романа Рудейчука, который ранее получил серьезное ранение, защищая Украину. При обыске в гараже "Пустого" было изъято более 10 200 единиц оружия и боеприпасов, также были найдены гильзы из-под автомата Калашникова, которым был обстрелян дом одного из заслуженных судей города, который вынес справедливое решение против одного из местных криминальных авторитетов. Пустынский во время дачи показаний признался, что обстрелял дом судьи по заказу Федорчука, чтобы обмануть следствие, он собирал использованные гильзы в пакетик, а другие, привезенные по заказу бойцами из АТО, рассыпал на месте преступления. При обыске также был найден список будущих жертв поджогов, составленный на 2020 год.

Следователи отмечают, что среди пострадавших от действий Федорчука представители криминального мира из Ровно и Киева, и теперь ему угрожает опасность. По их мнению, за решеткой он будет в большей безопасности на данный момент.