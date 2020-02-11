В Багдаде впервые за 12 лет выпал снег

Сегодня, 11 февраля, в столице Ирака Багдад впервые за 12 лет выпал снег. Об этом сообщает AP.

"Во вторник столица Ирака Багдад проснулся с видом, который не видел более десяти лет. Город был покрыт снегом", - говорится в сообщении.

Ежегодный снегопад является обычным явлением в горном северном регионе Ирака, но очень редким в Багдаде. Последний раз столица видела снег в 2008 году.

Жители делали фото, а дети играли в парках, разбрасывая снежки. К полудню снег растаял в большинстве районов города.

ثلوج في ابو غريب - وعلى شرط سلو موشن :)

pic.twitter.com/bNdudABkIa — Maan Habib - معن حبيب (@MHabibAhi) February 11, 2020

#Iraq's capital #Baghdad (-2°) woke up covered in a thin layer of fresh snow, an extremely rare phenomenon for one of the world's hottest countries.

📸 pic.twitter.com/XhGV9NTKgT — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) February 11, 2020



Как сообщали Українські Новини, в январе в северо-западном регионе Саудовской Аравии (провинция Табук), где температура воздуха может достигать до 42 °С, выпал снег.



Ранее на горные курорты Австралии обрушились сильные снегопады. В некоторых местах выпало до 70 см снега.