В Багдаде впервые за 12 лет выпал снег

"Во вторник столица Ирака Багдад проснулся с видом, который не видел более десяти лет. Город был покрыт снегом", - говорится в сообщении.

Ежегодный снегопад является обычным явлением в горном северном регионе Ирака, но очень редким в Багдаде. Последний раз столица видела снег в 2008 году.

Жители делали фото, а дети играли в парках, разбрасывая снежки. К полудню снег растаял в большинстве районов города.

#Iraq's capital #Baghdad (-2°) woke up covered in a thin layer of fresh snow, an extremely rare phenomenon for one of the world's hottest countries.

📸 pic.twitter.com/XhGV9NTKgT