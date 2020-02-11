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11 февраля 2020, вторник, 19:12 24
Мир 2020-02-11T19:12:01+02:00
Українські Новини
В Багдаде впервые за 12 лет выпал снег

В Багдаде впервые за 12 лет выпал снег

Валерия Драгомирова
Снежки, Ирак, Багдад, Снег

Сегодня, 11 февраля, в столице Ирака Багдад впервые за 12 лет выпал снег. Об этом сообщает AP.

"Во вторник столица Ирака Багдад проснулся с видом, который не видел более десяти лет. Город был покрыт снегом", - говорится в сообщении.

Ежегодный снегопад является обычным явлением в горном северном регионе Ирака, но очень редким в Багдаде. Последний раз столица видела снег в 2008 году.

Жители делали фото, а дети играли в парках, разбрасывая снежки. К полудню снег растаял в большинстве районов города.


Как сообщали Українські Новини, в январе в северо-западном регионе Саудовской Аравии (провинция Табук), где температура воздуха может достигать до 42 °С, выпал снег.

Ранее на горные курорты Австралии обрушились сильные снегопады. В некоторых местах выпало до 70 см снега. 

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