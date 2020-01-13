В Саудовскую Аравию пришла суровая зима

В северо-западном регионе Саудовской Аравии (провинция Табук), где температура воздуха может достигать до 42 °С, выпал снег. Об этом сообщает Arab news.

Директор по транспорту провинции Табук Мухаммед бин Али аль-Наджар предостерег путешественников от движения по крутым, скользким горным дорогам. Он также призвал водителей соблюдать ограничения скорости и обращаться к властям за помощью или информацией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram نيوم صباح اليوم ❄️ NEOM this morning Публикация от عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@abdulaziztf) 10 Янв 2020 в 1:11 PST

По его словам, на этих дорогах имеются дорожные патрули для организации дорожного движения и оказания помощи тем, кто в этом нуждается.

Представитель гражданской обороны в Табуке Мамдух Аль-Енизи посоветовал жителям избегать долин и не подниматься на высокие заснеженные места.

Департамент здравоохранения в Табуке развернул полностью оборудованные группы скорой помощи в этих районах.

Как сообщали Українські Новини, ранее женщинам Саудовской Аравии впервые было разрешено вступать в армию в качестве солдат.

Также в Израиле, в Иерусалиме впервые за 4 года пошел снег и температура опустилась до -2 градусов.

Тем временем, в Киеве нет снега, а синоптики прогнозируют весеннее тепло.