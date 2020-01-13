В Саудовскую Аравию пришла суровая зима

В северо-западном регионе Саудовской Аравии (провинция Табук), где температура воздуха может достигать до 42 °С, выпал снег. Об этом сообщает Arab news. Директор по транспорту провинции Табук Мухаммед бин Али аль-Наджар предостерег путешественников от движения по крутым, скользким горным дорогам. Он также призвал водителей соблюдать ограничения скорости и обращаться к властям за помощью или информацией. Посмотреть эту публикацию в Instagram نيوم صباح اليوم ❄️ NEOM this morning Публикация от عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@abdulaziztf) 10 Янв 2020 в 1:11 PST По его словам, на этих дорогах имеются дорожные патрули для организации дорожного движения и оказания помощи тем, кто в этом нуждается. Представитель гражданской обороны в Табуке Мамдух Аль-Енизи посоветовал жителям избегать долин и не подниматься на высокие заснеженные места. Департамент здравоохранения в Табуке развернул полностью оборудованные группы скорой помощи в этих районах. Как сообщали Українські Новини, ранее женщинам Саудовской Аравии впервые было разрешено вступать в армию в качестве солдат. Также в Израиле, в Иерусалиме впервые за 4 года пошел снег и температура опустилась до -2 градусов. Тем временем, в Киеве нет снега, а синоптики прогнозируют весеннее тепло.