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13 января 2020, понедельник, 18:02 3110
Мир 2020-01-13T19:00:36+02:00
Українські Новини
В Саудовскую Аравию пришла суровая зима

В Саудовскую Аравию пришла суровая зима

Елизавета Кесельман
Саудовская Аравия, Снег, Снег в Саудовской Аравии

В северо-западном регионе Саудовской Аравии (провинция Табук), где температура воздуха может достигать до 42 °С, выпал снег. Об этом сообщает Arab news.

Директор по транспорту провинции Табук Мухаммед бин Али аль-Наджар предостерег путешественников от движения по крутым, скользким горным дорогам. Он также призвал водителей соблюдать ограничения скорости и обращаться к властям за помощью или информацией.

 

 
 
 
 
 
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نيوم صباح اليوم ❄️ NEOM this morning

Публикация от عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@abdulaziztf)

По его словам, на этих дорогах имеются дорожные патрули для организации дорожного движения и оказания помощи тем, кто в этом нуждается.

Представитель гражданской обороны в Табуке Мамдух Аль-Енизи посоветовал жителям избегать долин и не подниматься на высокие заснеженные места.

Департамент здравоохранения в Табуке развернул полностью оборудованные группы скорой помощи в этих районах.

Как сообщали Українські Новини, ранее женщинам Саудовской Аравии впервые было разрешено вступать в армию в качестве солдат. 

Также в Израиле, в Иерусалиме впервые за 4 года пошел снег и температура опустилась до -2 градусов. 

Тем временем, в Киеве нет снега, а синоптики прогнозируют весеннее тепло. 

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