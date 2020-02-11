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11 февраля 2020, вторник, 16:48 835 Документ
Экономика 2020-02-11T16:53:30+02:00
Українські Новини
Новый и.о. директора Одесского припортового завода попросил уменьшить свою зарплату в 10 раз

Новый и.о. директора Одесского припортового завода попросил уменьшить свою зарплату в 10 раз

Ирина Дорофейчук
Николай Синица, Одесский припортовый завод, заработная плата
Николай Синица. Фото: УНИАН
Николай Синица. Фото: УНИАН

Исполняющий обязанности председателя правления Публичного акцонерного общества (ПАО) "Одесский припортовый завод" Николай Синица обратился в Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины и Наблюдательный совета предприятия с просьбой об уменьшении собственной заработной платы в 10 раз.

Об этом говорится в письме и.о. директора завода.

"Считаю, что финансовое состояние предприятия не позволяет в настоящее время выплачивать мне заработную плату, установленную Контрактом", - написал Синица.

Несмотря на это, Синица просит уменьшить его заработную плату, установив ее на уровне оклада предыдущего и.о. директора предприятия Сергея Назаренко, которая составляла около 60 тыс. гривен.

"Прошу изменить пункт 5.1 указанного контракта и установить мне заработную плату на уровне заработной платы предыдущего исполняющего обязанности председателя правления - директора ПАО "ОПЗ", - говорится в письме.

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