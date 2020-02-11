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11 лютого 2020, вівторок, 16:48 236 Документ
Економіка 2020-02-11T16:54:31+02:00
Українські Новини
Новий в.о. директора Одеського припортового заводу попросив зменшити власну зарплату в 10 разів

Новий в.о. директора Одеського припортового заводу попросив зменшити власну зарплату в 10 разів

Ірина Дорофейчук
Микола Синиця, Одеський припортовий завод, Заробітна плата
Микола Синиця. Фото: УНІАН
Микола Синиця. Фото: УНІАН

Виконуючий обов’язки голови правління Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Одеський припортовий завод" Микола Синиця звернувся до Фонду державного майна (ФДМ) України та Наглядової ради підприємства з проханням про зменшення власної заробітної плати у 10 разів.

Про це йдеться у листі в.о. директора заводу.

"Вважаю, що фінансовий стан підприємства не дозволяє на поточний час виплачувати мені заробітну плату, установлену Контрактом", - написав Синиця.

Зважаючи на це, Синиця просить зменшити його заробітну плату, встановивши її на рівні окладу попереднього в.о. директора підприємства Сергія Назаренко, котра становила близько 60 тис. гривень.

"Прошу змінити пункт 5.1 зазначеного Контракту та встановити мені заробітну плату на рівні заробітної плати попереднього виконуючого обов’язки голови правління - директора ПАТ "ОПЗ", - йдеться у листі.

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