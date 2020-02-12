Адская жара летом и экстремальная зима: климатологи дали устрашающий прогноз на 2020 в Украине

После рекордно теплой зимы, которая по факту началась только в середине февраля, в 2020 году весна, лето и осень, судя по прогнозам синоптиков, также ожидаются аномальными.

Такое предположение в интервью "Текстам" высказала климатолог, научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская. Она рассказала, что ситуация резко меняется.

"Наши методы прогнозирования построены на статистических методах прошлого. Тогда система находилась в постоянном состоянии, и мы могли рассчитывать с большей вероятностью. Сейчас мы имеем систему, которая меняется очень быстро. Буквально каждый год мы видим что-то новое", – поделилась Краковская.

По словам Краковской, исследования показали, что будет становиться все жарче. "Осень имеет все шансы удлиниться до Нового года, а, возможно, и дальше", – предположила она. Также синоптик предупредила о невероятно жарком, рекордном лете.

"В реальности мы будем иметь дело со значительными температурными колебаниями, когда в отдельные летние дни у нас будет превышение температуры на 10 и более градусов. Такие температурные аномалии выдержит точно не каждый. У нас более 40 градусов уже было. Уже зафиксирован рекорд по Украине - 42 градуса в Луганской области. К середине столетия мы будем иметь более 40 градусов по всей территории Украины. При этом у нас будет меньше осадков в южной Украине, что приведет к опустыниванию", - предупреждает Краковская.

Такие изменения климата, по словам эксперта, приведут к повышению уровня моря. "Учитывая, что на берегу моря находится значительное количество промышленных предприятий, это может привести к попаданию вредных веществ в окружающую среду", - прогнозирует она.

Также будет также ухудшаться качество воздуха. "Будет расти так называемая антициклональная погода с большим количеством безветренных дней. Соответственно в воздухе накапливаться большое количество загрязняющих и вредных веществ. Ухудшится также качество воды. Будет продолжать уменьшаться водность рек. В северной части страны увеличится интенсивность осадков. В то же время, будет происходить переменная растительности. Будет происходить также рост количества лесных пожаров. В целом, количество экстремальных погодных явлений только возрастет", - предупреждает она.

По словам Веры Балабух, уже сейчас в Украине наблюдается сразу несколько видов засух, как результат - пропадает вода в колодцах.

Прогноз погоды в Украине на год от народного синоптика. Коллаж: Сегодня.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.