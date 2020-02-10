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10 февраля 2020, понедельник, 22:24 449
Политика 2020-02-10T22:40:46+02:00
Українські Новини
ФСБ России задержала военного Нацгвардии

ФСБ России задержала военного Нацгвардии

Ольга Фандорина
ФСБ, Военный, Задержание, Нацгвардия
ФСБ. Фото: Facebook/Центр Специального Назначения ФСБ России
ФСБ. Фото: Facebook/Центр Специального Назначения ФСБ России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 22 января задержала военнослужащего Национальной гвардии Украины и возбудила против него уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель пресс-службы Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

По его словам, военнослужащий по контракту, который проходит службу в воинской части 3017 (3-я бригада оперативного назначения, дислоцируется в Харькове), с 15 по 29 января находился в ежегодном основном отпуске (без выезда за пределы Украины) и должен был вернуться в воинскую часть 30 января.

"30 января не явился из ежегодного основного отпуска, о чем было сообщено военному прокурору Харьковского гарнизона и назначено служебное расследование", - сказал он.

3 февраля от Государственной пограничной службы Украины Восточного регионального управления в воинскую часть поступила информация, о том, что 22 января от пограничной службы ФСБ РФ получено факсимильной связью сообщение о задержании за нарушение режима государственной границы РФ 23-летнего гражданина Украины без документов, удостоверяющих его личность.

28 января российская сторона сообщила, что в отношении задержанного гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса РФ.

Как сообщали Українські Новини украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет, что боевики продолжают саботировать начало восстановления моста в Станице Луганской.

31 августа, в зоне проведения операции объединенных сил боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный.

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