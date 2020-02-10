В Мукачево арестовали двух мужчин, подозреваемых в покушении на полицейских

Суд арестовал 2 подозреваемых в посягательстве на жизнь полицейских в Мукачево Закарпатской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини. В Ужгородском районном суде состоялось рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения двум лицам - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 315 000 гривен для каждого. "Сегодня, 10 февраля, Ужгородский горрайонный суд согласовал ходатайство следователя и избрал двум подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 315 тыс. гривен каждому", - сказано в нем. Мужчин, членов преступной группировки, задержали 9 февраля в поселке Нижние Ворота в Воловецком районе. Во время задержания водитель Mercedes Benz, 41-летний житель Мукачево, и водитель внедорожника Toyota, 40-летний житель Винницкой области, сопротивлялись полицейским и пытались совершить на них наезд. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь правоохранителя) Уголовного кодекса. В салонах внедорожников находились еще 5 человек. Во время осмотра автомобилей полицейские обнаружили автомат и 2 пистолета. Как сообщали Українськi Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился усилить меры безопасности в Мукачево Закарпатской области. На днях полиция задержала группу людей, которые направлялись в Мукачево для криминальных разборок.