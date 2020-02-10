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10 февраля 2020, понедельник, 21:35 10
Силовые структуры 2020-02-10T21:35:29+02:00
Українські Новини
В Мукачево арестовали двух мужчин, подозреваемых в покушении на полицейских

В Мукачево арестовали двух мужчин, подозреваемых в покушении на полицейских

Ольга Фандорина
Мукачево, Арест, Перестрелка в Мукачево, Правоохранительные органы
Арест. Фото: pixabay
Арест. Фото: pixabay

Суд арестовал 2 подозреваемых в посягательстве на жизнь полицейских в Мукачево Закарпатской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

В Ужгородском районном суде состоялось рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения двум лицам - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 315 000 гривен для каждого.

"Сегодня, 10 февраля, Ужгородский горрайонный суд согласовал ходатайство следователя и избрал двум подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 315 тыс. гривен каждому", - сказано в нем.

Мужчин, членов преступной группировки, задержали 9 февраля в поселке Нижние Ворота в Воловецком районе.

Во время задержания водитель Mercedes Benz, 41-летний житель Мукачево, и водитель внедорожника Toyota, 40-летний житель Винницкой области, сопротивлялись полицейским и пытались совершить на них наезд.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь правоохранителя) Уголовного кодекса.

В салонах внедорожников находились еще 5 человек.

Во время осмотра автомобилей полицейские обнаружили автомат и 2 пистолета.

Как сообщали Українськi Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился усилить меры безопасности в Мукачево Закарпатской области.

На днях полиция задержала группу людей, которые направлялись в Мукачево для криминальных разборок.

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