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10 февраля 2020, понедельник, 21:04 38
Общество 2020-02-10T21:05:07+02:00
Українські Новини
В РФ предложили скинуться деньгами и выкупить у Украины останки спецагента НКВД Кузнецова

В РФ предложили скинуться деньгами и выкупить у Украины останки спецагента НКВД Кузнецова

Ольга Фандорина
НКВД, Выкуп, Россия, Российские спецслужбы
Надгробие Кузнецова. Фото: 24 канал
Надгробие Кузнецова. Фото: 24 канал

В России могут организовать сбор средств для того, чтобы выкупить останки героя Советского Союза офицера НКВД Николая Кузнецова. Об этом заявил заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Александр Хинштейн, передает УП.

"Много раз сегодняшней властью Украины заявлялось, что Николай Иванович Кузнецов и другие сотрудники НКВД - не герои, а враги своего народа. Памятник ему снесен, улицы, ранее носившие его имя, переименованы в честь новых героев Украины, в бою с которыми и отдал свою жизнь отважный советский разведчик ", - сказал он.

Депутат сообщил, что российская сторона готова организовать сбор средств для выкупа и перевозки останков советского разведчика или по месту его рождения - в город Кудымкар Пермского края, или на территорию другого региона РФ, тесно связанного с памятью об этой "выдающегося человека" .

Сейчас его останки захоронены на Холме Славы во Львове.

Как сообщали Українські Новини, Офис Президента рассекретил часть документов НКВД о депортации и пытках крымских татар в 1944.

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