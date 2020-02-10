Праздник Брауни и День сумасшедших романтиков: что сегодня отмечают

Сегодня, 10 февраля, Европейский день безопасного интернета, а также Международный день борьбы с эпилепсией.

10 февраля празднуют День донора

Также 10 февраля по решению ООН отмечается Всемирный день зернобобовых (World Pulses Day).

В Украине сегодня День донора ко дню Святого Валентина. Стать донором крови могут только граждане Украины. При себе иметь паспорт. Зарегестрироваться можно ссылке.

Кроме того, 10 февраля День угощения домового, День веры в эльфов и гномов, а также День сумасшедших романтиков.

В Таиланде в этот день отмечают Макха Буча - день признательности Будде за его учение, принесенное людям. Дата праздника уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 10 февраля.

В США Национальный день сливочного сыра Брауни и национальный день любителей шоколадного пирожного Брауни.

По православному календарю сегодня День памяти преподобного Ефрема Сирина.

Именины отмечают:

Георгий

Домна

Ефрем

Исаакий

Маркиана

Палладий

Плутодор

Феодосий

Хариса.

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 10 февраля, в Украине днем -2...+7 градусов, ночью -11...-1 градус. Без осадков. Ветер 7-12 м/с.

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на 4,24 и составляет 24,5370 UAH/USD. Курс гривны к евро на 10 февраля установлен на уровне 26,9048 UAH/EUR.

Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. Тем временем, Українські Новини уже опубликовали гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака.